Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar. Başka çaresi yok." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda düzenlenen "Konya Buluşması"nda halka hitap etti.



Türkiye'nin daha hızlı ilerlemek için artık zaman kaybetmemesi gerektiğini belirterek, "Herkes gibi cumhurbaşkanı da kendisine anayasada çizilen sınırlar dahilinde, kanunlara uygun şekilde vazifesini yerine getirecek. Yeni sistemin eskisinden en büyük farkı, karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlı olmasıdır." diyen Erdoğan, otomobillerden bilgisayara her şeyin hızının arttığı bir dönemde hükümetlerin eski usül çalışma ile devam etmesinin mümkün olmadığını kaydetti.



Pek çok ülkenin 70'li, 80'li en geç 90'lı yıllarda çözdüğü bir sorunu, Türkiye'nin ancak bugün halletme imkanına kavuşabildiğini belirten Erdoğan, "Geç oldu ama inşallah pazar günü güç olmayacak." ifadesini kullandı.



Meydanda bulunanlara, "16 Nisan'da güçlü, müreffeh, istikrarlı Türkiye için evet mi?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtını alması üzerine, "Maşallah barekallah. Ne güzel bir gün. Hem cuma hem şu coşku. Selçuklu'nun torunlarına da bu yakışır" karşılığını verdi.



Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:



"Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok büyük saldırılara maruz kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Terör örgütlerini kullanarak canımızı yakanlar bu milletin korkacağını, sineceğini, teslim olacağını sandılar. Almanya bunu yaptı. Fransa bunu yapıyor. Brüksel, Belçika bunu yapıyor. İsviçre bunu yapıyor. Avusturya bunu yapıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bu milletten daha güçlü değiller. Mesele o. İşte pazar günü batıya da cevap vereceksiniz. Vereceğiniz evet oyları batıya bir cevap olacaktır. Türkiye'nin o batıcı güçlerine de bir cevap olacaktır. Halbuki Selçuklu ve Osmanlı tecrübesine bakan şunu görür; Türk milleti kuruculuk vasfıyla öne çıkan bir millettir. Yurt kurar, yuva kurar, medeniyet kurar. Özelliğimiz bu."



Bir asır önce ilçeleriyle beraber Konya'da 530 medresenin bulunduğunu anımsatan Erdoğan, yüreği pek yiğitlerin de her cephede ülke için mücadele ettiklerini belirtti.



Bugün de Konyalı kahramanların şehitler tepesini boş bırakmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece son iki yılda asker ve polis olarak Konya'nın terörle mücadelede verdiği şehit sayısının 41 olduğunu ifade etti.



Erdoğan, 15 Temmuz gecesi de Konyalı bir kahramanın Ankara'da darbeciler tarafından şehit edildiğini hatırlatarak, şehitlere rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi ve ruhları için Fatiha okunmasını istedi.



"Birer kiralık katiller sürüsüne dönüşmüş durumdadır"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:



"20 ayda yaklaşık 11 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Girdik inlerine daha da gideceğiz. Allah'ın izniyle bunları sıfırlayacağız. Bütün silahlarını ya gömecekler ya yok olacaklar. Başka çaresi yok. Durmak yok. Bu ten bu canda oldukça arkadaşlarımla bu mücadeleyi sürdüreceğim. Silahlı kuvvetlerimiz, polisimiz, korucularım hep beraber bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Ülkemizin üzerinde hesabı olan güçlerin maşalığına soyunan tüm terör örgütlerinin başlarını ezmek üzerimize vacip değil mi?



PKK'nın, PYD'nin, YPG'nin Kürt kardeşlerimizle ne ilgisi var? Bunlar adeta parasını verenin istediği gibi kullandıkları birer kiralık katiller sürüsüne dönüşmüş durumdadır. DEAŞ'ın İslam ile uzaktan yakından bir alakası olabilir mi? Bölgemizde yıllardır sadece Müslümanları öldüren, diğer yerlerde de masumları katletmek dışında bir vasfı olmayan örgüttür. FETÖ derseniz, Pensilvanya'daki şarlatanın emriyle kendi ülkesine, milletine silah çeken, her türlü kötülüğü eden bir ihanet çetesidir."



"Pazar günü aynı zamanda idam kararının verileceği gündür"



Alandakilerin "idam" diye slogan atmaları üzerine Erdoğan, "Bu talebiniz var ya, işte pazar günü aynı zamanda bu idam kararının verileceği gündür. Bu kararı asıl siz vereceksiniz. İnşallah pazardan sonra bu parlamentoya gelecek." karşılığını verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kılıçdaroğlu diyor ki 'Ben evet derim'. Sayın Bahçeli evet diyeceğini açıkladı. Sayın Yıldırım da aynı kanaatte. Dolayısıyla parlamentodan geçti, bana gelecek. Ben bunu onaylarım. Şehidimizin katillerini affetme yetkisi bize ait değildir." dedi.



Erdoğan, idama ilişkin düzenlemenin parlamentodan geçmemesi halinde ise AK Parti ve MHP milletvekillerinin anayasa değişikliğinde olduğu gibi bir ortak yaklaşım sergileyerek, konuyu millete getireceğine inandığını vurgulayarak, "Kararı millet verir." diye konuştu.



"Yeni yönetim sistemi terörle mücadeleyi kolaylaştıracak"



Terör örgütlerinin eylemleriyle can yaktığını, ancak milleti hedeflerinden geri döndüremeyeceğini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Umudumuzu kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Mevlana Hazretleri ne diyor? 'Gül düşünür, gülistan olursun, diken düşünür dikenlik olursun'. Biz ülkemiz ve tüm kardeşlerimiz için en iyisini düşünüyor. Bu yolda mücadelemizi sürdürüyoruz." değerlendirmesini yaptı.



Erdoğan, yeni yönetim sisteminin Türkiye'nin, terör örgütleri ve onların arkasındaki güçlerle mücadelesini de daha etkili ve kolay hale getireceğini anlattı.



Alandakilere, 16 Nisan'da tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan için evet mi?" diye soran Erdoğan, "Evet" yanıtı alması üzerine, "Evet, evet, evet. Sizin Allah'ınıza kurban olayım." karşılığını verdi.



(Sürecek)