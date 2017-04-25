Konya Bozkır'da Kovanlara Ayı Saldırısı

Konya'nın Bozkır İlçesi'nde, 12 kovan ayı saldırısı sonucu zarar gördü, yüzlerce arı telef oldu. Bozkır İlçesi'ne bağlı Aslantaş Mahallesi Tepecik Yaylası'nda arıcılık yapan Mustafa ve Memduh Çelmeli kardeşlerin üç farklı noktada bulunan arı kovanlarına son günlerde üç kez ayı saldırdı. Saldırı sonucu 12 kovanın zarar gördüğünü, yüzlerce arının telef olduğunu söyleyen Mustafa Çelmeli, "Üç gün içerisinde farklı yerlerde bulunan arı kovanlarına saldıran ayı, kovan içerisindeki balları ve yavrulu petekleri yiyerek arı kolonilerinin ölmesine sebep oldu. 12 adet kovan hasar gördü, yaklaşık 3 bin lira maddi zararımız var. Önlem alınmadığı takdirde bölgede 100-150 adet arı kovanı var. Bunların hepsi zarar görecek"dedi.



AVLAMAK YASAK



Arı kovanlarını ayının saldırısından korumak için yapacakları hiçbir şey olmadığını söyleyen Mustafa Çelmeli, "Bizler nöbet tutup, saldıran ayıları avlamak istiyoruz. Ancak onlar da bir can taşıyor ve koruma altında oldukları içinde avlanmaları yasak. O nedenle yetkililerin önlem almasını ve bize yardımcı olmasını istiyoruz"dedi.