Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali başlıyor



KONYA - Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali" ile Dünya ve Türkiye'den birçok tiyatro grupları sanatseverler ile buluşuyor.

20-30 Nisan arası sanatseverler ile buluşacak olan festival hakkında Konya Devlet Tiyatrosunda KDT bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Konya Devlet Tiyatrosu Müdürü Ferdi Dalkılıç, festivalin bu sene 10'uncusunu düzenlediklerini ve artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Daha önce 'Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali' adı altındaydı. Festivalimizin ismi 'Uluslararası Tiyatro Festivali' olarak değiştirildi. Bu da bize dünyadan daha fazla ülkeye ulaşma ve daha fazla ülkeden yüksek katılım sağlayıp ve bu katılımların içinden bizlere gelen oyunlardan daha da kaliteli oyunlar seçip sunma imkanı sunacak" dedi.

"Bu sene 5 yabancı grubumuz ve 4 yerli grubumuz bulunmakta"

Her sene olduğu gibi festivale yine yerli ve yabancı grupların katılacağını dile getiren Dalkılıç, "Bu sene de yine festivalimize hem ülke içinden, hem ülke dışından yerli ve yabancı gruplar katılacak ve oyunlarını Konya Devlet Tiyatrosu sahnesinde düzenleyecekler. Bu sene 5 yabancı grubumuz ve 4 yerli grubumuz bulunmakta ve Konya Devlet Tiyatrosu da kendisine ait 2 oyunu sergileyecek. Yine festivalimizde İstanbul, Ankara, Sivas ve İzmir Devlet Tiyatrosundan katılacak olan birbirinden kaliteli güzel oyunlarımız yer alacak" diye konuştu.

Ferdi Dalkılıç bir sonraki yıl için de şimdiden programları hazırlayıp çalışmalar yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Tarihi geldiğinde ülkelere davet mektupları gönderilecek. Önümüzdeki yıl için de bunu çok daha üst seviyeye taşımak adına gerekli çalışmaları yapıp Konya seyircisine, ulaşabildiğimiz birçok ülkeden en kaliteli profesyonel oyunları daha da üstüne koyarak getirmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

(BG-FM-