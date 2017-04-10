Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Konya Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Tiyatro Festivali", dünyadan ve Türkiye'den önemli tiyatro gruplarını 10'uncu kez Konya'da sanatseverlerle buluşturacak.



Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 20 Nisan'da perdelerini açacak festival, Türkçe tiyatro yapılan ülkelerin temsilcilerini, Konyalı tiyatroseverlerle bir araya getirecek. 11 oyunun sahneleneceği festival, 30 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek.



Festivalin açılışı Konya Devlet Tiyatrosunca sahnelenen "Fatih (Bizans Düştü)" adlı tiyatro oyunuyla yapılacak. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında yaşadıklarını anlatan oyun, 20 Nisan'da Konya Devlet Tiyatrosu Sahnesi'nde izleyiciyle buluşacak.



Konya, İstanbul, Sivas, İzmir ve Van devlet tiyatrolarını bir araya getirecek etkinlik için Kazakistan, Bulgaristan, KKTC ve Gagavuz Yeri (Moldova) tiyatroları da Konya'ya gelecek. Festivalde bu yıl, Kazakistan'dan "Hamlet", Bulgaristan'dan "Öpücük", KKTC'den "Baştan Çıkarma" ve Gagavuz Yeri'nden "Öldür Beni Ayolcum" isimli oyunlar sergilenecek.



Türkiye'den devlet tiyatrolarının başarılı oyunlarının yer aldığı festivalde, Konya Devlet Tiyatrosu "Fatih" ve çocuk oyunu "Sayı Dedektifleri"ni, İstanbul Devlet Tiyatrosu "Giydirici"yi, Sivas Devlet Tiyatrosu "39 Basamak"ı, İzmir Devlet Tiyatrosu "Ermişler ya da Günahkarlar"ı, Van Devlet Tiyatrosu da "Yedekçi"yi tiyatroseverlerle buluşturacak.