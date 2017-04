Konya Aynı Sokaktaki Kazalar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Aynı sokaktaki kazalar güvenlik kamerasına yansıdı



KONYA'da aynı sokakta kontrolsüz kavşakta farklı günlerde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Kazalarda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Kazalar, merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10560'ncı sokakta meydana geldi. 29 Mart günü meydana gelen kazada iki hafif ticareri araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu. İkinci kazada 11 Nisan günü aynı kavşakta hafif ticari aracın otomobile çarpmasıyla meydana geldi. Şans eseri her iki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı. Çevredeki esnaflar, sokak içindeki kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini ve bugüne kadar çoğunun maddi hasarlı oluştuğunu, can kaybı olmaması içinde bir an önce önlem alınmasını istedi.