Konya Aynı Sokakta Meydana Gelen Kazalar Nedeniyle Sanayi Esnafı Tedirgin

Aynı sokakta meydana gelen kazalar nedeniyle sanayi esnafı tedirgin



KONYA'da HorozluHan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki aynı sokakta aynı kavşakta sürekli trafik kazalarının meydana gelmesi esnafları tedirgin etti. Esnaflar, kavşakta önlem alınması dile getirirken, kaza anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Merkez Karatay İlçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Horozlu Han Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Mahmut Sami Caddesi ile 10560'nolu sokağın kesiştiği kontrolsüz kavşakta çoğunluğu maddi hasarlı sık sık trafik kazaları meydana geliyor. Kazalar nedeniyle tedirgin olduklarını ve önlem alınmasını isteyen esnaflardan Mümin Tuğrul, "Burada belediye önlem almadığı için oluşan kazalardan oldukça şikayetçiyiz. Burada oluşan kazalar esnaf arkadaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atıyor. Araçlar buradan çok hızlı geçiyorlar. Kasis veya hız levhası yapılmasını istiyoruz. Esnaflar olarak gerekli yerlere de müracaatta bulunduk, ancak şu ana kadar sonuç alamadık. En son bir hafta içinde üst üste üç defa kaza oldu. Bu kazalarda çok şükür kimsenin canı acımadı. Ama can kaybı olmaması için önlem alınmalı."dedi.



Kavşakta son dönemlerde meydana gelen 3 ayrı kaza ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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