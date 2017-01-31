Konya Apartmanın Çatı Katında Yangın

Apartmanın çatı katında yangın



KONYA'da bir binanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu.



Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına hemen müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri söndürerek kontrol altına aldı. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.