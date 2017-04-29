Konya Anadolu Selçukspor-Hacettepespor: 1-2
STAT: Konya Büyükşehir Belediye AtatürkHAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Armağan Çekinmez (xx), Aykut Onar (xx)KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Muhammed Geylani (xx)- Faruk Yaldıran (xx), Arif (xx), Ahmet Önay (x) (Dk.
STAT: Konya Büyükşehir Belediye Atatürk
HAKEMLER: Erdoğan Özkaya (xx), Armağan Çekinmez (xx), Aykut Onar (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Muhammed Geylani (xx)- Faruk Yaldıran (xx), Arif (xx), Ahmet Önay (x) (Dk.46 Ahmet Karaman xx), Muhammed Yürükuslu (xx), Görkem (xx), Serhat (xx), Alper (x), Maksut (x) (Dk.46 Faruk Uzundere xx), Süleyman (xx), Mehmet Emin (xx)
HACETTEPESPOR: Übeyd (xx)- Rahmi (xx), Ömer (xx), Mehmet Bektaş (xx), Abdullah (x)(Dk.46 Mustafa Hüseyin xx), Onur Uslucan (xx) (Dk.46 Mustafa Serkan xxx), Volkan (xx), Berat (xx) (Dk.78 Onur Erdem x), Hüseyin (xx), Serdarcan (xxx), Erkan (xx)
GOLLER: Dk.39 (penaltı) Süleyman (Konya Anadolu Selçukspor), Dk.67 Serdarcan, Dk.82 Mustafa Serkan (Hacettepespor)
SARI KARTLAR: Faruk Yaldıran, Muhammed Yürükuslu, Serhat, Süleyman (Konya Anadolu Selçukspor), Übeyd, Volkan, Serdarcan (Hacettepespor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Hacettepespor'a 2-1 mağlup oldu.
40'ıncı dakikada Mehmet Emin'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Süleyman, defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Erdoğan Özkaya, penaltı noktasını gösterdi. Süleyman'ın penaltı atışında meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 1-0.
67'nci dakikada Serdarcan, ceza alanı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
82'nci dakikada topla birlikte ceza alanına giren Mustafa Serkan'in sert şutunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 1-2.
Karşılaşma Hacettepspor'un 2-1 üstünlüğü ile sonra erdi. - Konya