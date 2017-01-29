Konya Anadolu Selçukspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0-1

STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk
HAKEMLER: Yavuz Çetin (xx), Nurettin Çiçek (xx), Selman Timur (xx)
KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Emre (x)- Arif (x), Ahmet (xx), Muhammet (xx), Berat (x), Maksut (x), Ragıp (x), Oğuz (x) (Dk.61 Gökhan x), Ali Dere (xx), Ali Kuleli (xx), Abdülkadir (x) (Dk.51 Eren x)
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR: Evren (xx)- Fırat (x), Murat (xx), Sinan (x), Kemal (xx), Ferit (x) (Dk.69 Erhan x), Fatih (xx), Halil İbrahim (xx) (Dk.90 Alişan), Erdem (xx), Mehmet Albayrak (xx), Mert Nobre (xxx) (Dk.79 Mustafa x)
GOL: Dk.62 Mert Nobre (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
KIRMIZI KART: Dk.70 Ragıp (Konya Anadolu Selçukspor)
SARI KARTLAR: Berat (Konya Anadolu Selçukspor), Mert Nobre, Mehmet Albayrak, Sinan, (Büyükşehir Belediye Erzurumspor)
SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup oldu.
4'üncü dakikada Ali Dere'nin son kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Ali Kuleli'nin şutunda, top auta çıktı.
37'nci dakikada ceza sahasına topla sokulan Oğuz'un şutunda top auta gitti.
62'nci dakikada ceza sahasında Mert Nobre'nin plase vuruşunda meşin yuvarlak ağları havalandırdı: 0-1.
70'nci dakikada Ragıp'ın müdahalesinde Mert Nobre yerde kaldı. Hakem Yavuz Çetin, Ragıp'ı, ikinci sarı karttan kırmız kartla oyun dışı bıraktı.
Karşılaşma Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
- Verdana