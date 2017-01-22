Konya Anadolu Selçukspor- Amed Sportif: 0-3





STAT: Büyükşehir Belediye Atatürk



HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Fatih Söyler (xx), Yusuf Doğan (xx)



KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR: Mücahit (x)- Arif (x) (Dk. 17 Ahmet x), Volkan (x), Berat (x), Özkan (xx), Maksut (x), Ragıp (x), Oğuz Gürbulak (x), Ali Kuleli (x), Burak (x)(Dk. 68 Süleyman), Abdulkadir (x)



AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Kamil (xx), Oğuz Çetinkaya (x), Abdullah (x), Ercan (xx)(Dk. 85 Ercüment), Mansur (xx)(Dk. 90 Şevket), Şahin (xx), Mehmet Sıddık (x), Tekin (xxx), Okan (xxx), Deniz (xxx)(Dk. 78 Yusuf x)



GOLLER: Dk. 10 Deniz, Dk.45 Okan, Dk. 45+1 Tekin (Amed Sportif)



KIRMIZI KART: Dk.12 Volkan (Konya Anadolu Selçukspor)



SARI KARTLAR: Ali Kuleli (Konya Anadolu Selçukspor), Kamil, Ercan (Amed Sportif)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Konya Anadolu Selçukspor, sahasında Amed Sportif'e 3-0 mağlup oldu.



4'üncü dakikada ceza sahasının sol çaprazından Özkan'ın ortasında topla buluşan Oğuz Gürbulak'ın şutunu kaleci güçlükle kornere çeldi.



10'uncu dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Deniz'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.



12'nci dakikada Konya Anadolu Selçukspor kaptanı Volkan, orta sahada Okan'a yaptığı müdahale kırmızı kart görünce ev sahibi takım 10 kişi kaldı.



45'inci topla ceza sahasına sokulan Okan'ın şutunda top fileleri havalandırdı: 0-2.



45+1'inci dakikada Okan'ın ara pasıyla ceza sahasına giren Tekin'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-3.



75'inci dakika Oğuz Gürbulak'ın, ceza sahasının sol çaprazından kullandığı serbet vuruşta top kaleci Kurtuluş'ta kaldı.



82'nci dakikada Yusuf'un sert şutu kalenin üst direğinden döndü savunma topu uzaklaştırdı.



Karşılaşma Ahmet Sportif'in 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.



- Konya