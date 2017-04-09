Konya - Alkol Alıp Pompalı Tüfekle Intihara Kalkışan Genci Polis Ikna Etti

Alkol alıp pompalı tüfekle intihara kalkışan genci polis ikna etti(Tür: Yurt)

Alkol alıp pompalı tüfekle intihara kalkışan genci polis ikna etti

(Tür: Yurt)

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Polis, Konya
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