Konya Ak Partili Sorgun: 'Referanduma Yurt Dışından Katılım Yüzde 47'

Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, 16 Nisan'da yapılacak referandum için yurt dışındaki Türk seçmenlerinden 1 milyon 406 bin kişinin oy kullandığını belirterek,"Bu dünyada en yüksek oran. Bu Türk vatandaşları olarak bugüne kadar kullanılmış en yüksek oy rakamıdır. Oran şu an da yüzde 47'dir. İnşallah gümrük kapılarında da 16 Nisan tarihinde açıldığında yüzde 50'ye ulaşılacak."dedi.



Ak Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, parti il teşkilatı tarafından bir otelde düzenlenen 'Basın Buluşmaları' kapsamında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ak Parti Konya Milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat yöneticilerinin katıldığı toplantıda 27 Mart tarihinde başlatılan referandum çalışmaları ele alındı. Sorgun, Ak Parti olarak referandum da yaptıkları çalışmaları anlattı.



YURT DIŞI OYLAMASI DÜNYADAKİ EN YÜKSEK KATILIM



Sadece Gümrük kapıları hariç yurt dışında oy verme işlemi 27 Mart tarihinde başladığını ve 9 Nisan'da sona erdiğini belirten Sorgun, "57 ülkede ve 120 temsilcilikte oy kullanıldı. Şu ana kadar ki, en büyük katılım bu halk oylamasında oldu. 16 Nisan akşamına kadar gümrüklerde oy kullanma işlemi devam edecek. Yurt dışında 2 milyon 972 bin seçmenimiz var. Şu ana kadar 1 milyon 406 bini oy kullandı. Bu dünyada en yüksek oran. Bu Türk vatandaşları olarak bugüne kadar kullanılmış en yüksek oy rakamıdır. Oran şu an da yüzde 47'dir. İnşallah gümrük kapılarında da 16 Nisan tarihinde açıldığında yüzde 50'ye ulaşılacak. Bu da vatandaşımızın ilgisini gösteriyor. Nasıl yurt dışında en fazla katılım bu referandum da olmuşsa yurt içinde de alandan aldığımız heyecan en yüksek katılımın bu referandum da olacağını gösteriyor." dedi.



CHP'Lİ BAYKAL VE BOZKURT'A ELEŞTİRİ



Referandum kampanyasının seviyeli bir şekilde devam ettiğini ama nezaketini bozanlarda olduğunu ifade eden Sorgun, şunları söyledi:



"Ne yazık ki bu kampanyanın nezaketi bir Konya milletvekili tarafından bozuldu. Maksadı ve kastı aşan ifadeler kullanıldı. Nereye koyacağımızı bilemeyeceğimiz ifadeler kullanıldı. Kendisi Çanakkaleli, konuştuğu sözlerle 'evet' diyenleri İzmir'den denize dökmek Çanakkale ruhuna uymaz. Konya'nın ruhuna Hazreti Mevlana'nın felsefesine uymaz. Bunu kabullenmek mümkün değil. Hemşerilerimiz gerekli dersi ve cevabı 16 Nisan'da sandıkta verecekler. Ama bir Konyalı ve Konya Milletvekili olarak utandım. Utanılacak bir ifade kullanıldı. En azından şunu de; insanım, yanıldım veya o gün aklım başında değildi. Fazlaca kaçırmışım. Kusura bakmayın özür diliyorum de. Bu bir erdem olur. Ama yok sözlerimin arkasındayım. Özrü kabahatinden büyük. Nasıl sözlerimin arkasındayım dersin. Bunları milletimizin ferasetine havale ettik. Yılların eskitemediği siyasetçi Deniz Baykal'da benzeri şeyler söyledi. Eğer dedi 'hayır' çıkarsa Yunanın İzmir'den döküldüğündeki sevinç kadar sevinç duyacağım. Aman yarabbi. Bu nasıl bir zihniyet. Bu nasıl bir anlayış."



MÜHÜR KONYA'DA VURULACAK



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yarın Konya'da yapacağı mitingi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Sorgun, "Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Yarın ki miting, bir halk buluşması. Çok önemli ve tarihi bir an. 2014 yılında Başbakan olarak uğurladık, Cumhurbaşkanı olarak döndü. Konya'nın böyle bir özelliği var. Yarın Konya'da yapılacak olan büyük buluşmada tarihi bir buluşmadır. Cumhurbaşkanlığı sistemi burada yapılacak son mitingle mührü vurulmuş olacak. Yarın Cumhurbaşkanımızla ve başbakanımızla buluşma tarihi bir andır ve tarihi bir ana tanıklık etmedir."diye konuştu.



18 MADDEYİ DAVUTOĞLU DA DESTEKLEMİŞTİR



Eski Başbakan Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu'nun 'evet' çalışlarına katılmamasının vatandaşların aklında soru işareti oluşturduğu sorusu üzerine Sorgun, "Bizim Anayasa değişikliği teklifimiz 316 milletvekilimizin imzasıyla verilmiştir. Bu 316 milletvekilimizden bir tanesi de Ahmet Davutoğlu hocamızdır. 18 maddenin hem başındaki tümü üzerindeki oylamalar, hem 18 maddenin tek tek üzerindeki oylamalar ve sonundaki tamamı üzerindeki oylamalarda Ahmet hocamız hepsine gelmiş ve oyunu kullanmıştır. Kanaatini belirtmiştir. Meclis'ten çıkan rakamlarda ortadadır. Ben de milletvekillerimiz kadar Konya'ya gelip çalışamadığımı ifade ettim. Ben, milletvekillerimize 'Ben sizi buradan görüyorum, güveniyorum. Ben diğer işlere bakıyorum' diyorum. Onun için bugün akşam da (Davutoğlu) muhtemelen Konya'ya gelecektir.?? diye konuştu.



