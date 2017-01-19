Konya Acil Tıp Uzmanı Profesör Cep Telefonu, Hayat Kurtarabilir

Konya'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, kalp krizi geçirip, solunumu duran hasta için ilk 4-5 dakikanın önemli olduğuna dikkat çekti. Cander, bu dakikalarda hastanın yanındaki kişilerin cep telefonuyla, 112 Acil Servis arayıp, sağlık görevlilerinin yönlendirmesiyle yapacağı kalp masajının hayat kurtarabileceğini belirtti. Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Başar Cander, yakın bir zamanda kalp krizi geçiren bir hastanın, yanındaki yakınının daha önce internetten öğrendiği kalp masajı sayesinde hastayı ölümden kurtardığını hatırlattı. Kalp masajının önemine değinen Cander, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Kalp masajı, insanın hayata döndürüldüğü an olarak tarif edilir. Bu an da zamanın en değerli olduğu birim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sadece ilk 4 dakikada beyin geri döndüğünde hasarsız olarak dönüyor. 4 ile 10 dakika arasındaki durumlarda ise hasarsız dönme ihtimali yüksek ama daha sonraki sürede kişi hayata dönmüş olsa bile hasarsız beyinle dönmesi çok azalıyor. Bu yüzden zamanla yarış içerisinde oluyoruz. Bunun için zamanı daha randımanlı, daha efektif kullanmaya yönlendiriyor."



Karşılaşılan bu durumlar sonucunda, bütün literatürün taranarak kılavuzlar yayınlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Cander, "Son yayınlanan tıp kılavuzunda da kişinin cep telefonuyla kalp masajı yapmaya yönlendirilmesi yer aldı. Sağlık kuruluşlarına kalp kriziyle ilgili yapılan bir ihbar sonrasında zaman kaybını ortadan kaldırmak için kişiyi cep telefonuyla kalp masajı yapmaya yönlendirmek gerekiyor. Son tıp kılavuzları da bunu öneriyor."dedi.



Sosyal medyanın da yeniden canlandırmanın bir parçası olmaya başladığını vurgulayan Prof. Dr. Cander, "Kılavuzda bununla ilgili de bölümler var. Örneğin bir bölgede kalbi duran bir hasta var. Ulaşan kişinin cep telefonundan operatör vasıtasıyla o bölgede bulunanlara mesaj gidiyor ve hastanın konumu belirtilerek temel yaşam desteği yapabilecek kişilerin acil olarak o bölgeye gitmesi yönlendiriliyor. Bu da cep telefonunun ayrı bir kullanım olarak kılavuzlara girdi." diye konuştu.



GÖRÜNTÜLÜ YÖNLENDİRMEYLE KALP MASAJI YAPTIRILACAK



Bundan sonraki aşamanın cep telefonuyla görüntülü olarak yönlendirme olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Cander, şunları söyledi: "Bundan sonraki süreçte hastanın durumu görüntülü olarak değerlendirilecek ve kalp masajı görüntülü görüşme üzerinden gerçekleştirilecek. Bunu gören, duyan ve birkaç defa tecrübe edenlerin rahatça yapabileceği bir şeydir. Hastayı hayata döndüren en önemli şey etkin kalp masajıdır. Ambulanslar hızlı geliyor ve anında müdahale ediyor ama kalp krizinden sonra ilk 4-5 dakikanın boş geçirilmemesi çok önemlidir. Bu yüzden de hasta yakının kalp masajını yapması çok ciddi bir zaman kazanımı olarak bize dönecektir. Görüntülü görüşme ile kalp masajının önümüzdeki yıllarda daha yaygın hale gelmesi bekleniyor. Bu da kılavuzlarda daha efektif olarak yer alacaktır. Böylece zaman kaybı en aza indirilecektir."