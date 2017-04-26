Konya 9 Yaşındaki Çocuğa Otomobiliyle Çarpan 17 Yaşındaki Sürücüyü Tampon Parçası Yakalattı

9 yaşındaki çocuğa otomobiliyle çarpan 17 yaşındaki sürücüyü tampon parçası yakalattı



KONYA'da 9 yaşındaki Zülfikar Coşğun, bakkala gitmek için yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Polis, kaza yerine düşen tampon parçasından yola çıkıp, kentteki aynı renk ve modeldeki 3100 otomobili incelemesinin ardından kaçan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü M. E.'yi, yakaladı.



Kaza, geçtiğimiz 21 Nisan Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Aslanlı Kışla Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evden çıkıp bakkala gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Zülfikar Coşğun'a, plakası alınamayan bir otomobil çarparak kaçtı. Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zülfikar, doktorlar tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



KAZA YERİNE DÜŞEN TAMPON PARÇASI KAZAYI AYDINLATTI



Konya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan sürücüyü ve aracı tespit etmek için kaza yerine düşen 17 santimetrelik tampon parçasını detaylı inceledi. Tampon parçasının hangi marka ve model araca ait olduğunu belirledi. Ardından kentteki aynı marka, renk ve modeldeki 3100 otomobili adreslerinde tek tek bulup inceledi. Yapılan incelemede Zülfikar Coşğun'a çarpıp kaçan 42 H 7212 plakalı tamponu kırık otomobili, dün merkez Meram İlçesi Şükran Mahallesi Kale Sokak'ta buldu. Otomobili kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz M.E., evinde gözaltına alındı. Babasına ait otomobille gezdiği sırada kazanın olduğunu belirten M.E.'nin ilk ifadesinde "Çocuğa çarpınca korkup kaçtım" dediği öğrenildi. M.E.'nin yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.