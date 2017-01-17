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Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na Fetö Operasyonu 6 Gözaltı-Ek

Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'na Fetö Operasyonu 6 Gözaltı-Ek

(Tür: Yurt)

(Tür: Yurt)

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Konya, PDY, FETÖ
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