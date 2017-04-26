Konya 3.sac İşleme Tekonolojileri Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri şeklindedir.
Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konusu: Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri
Türü: İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : Konya
İlce : Merkez
Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya
Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00
Kategori : Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io