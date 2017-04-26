Konya 3.sac İşleme Tekonolojileri Fuarı

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

Konya 3.sac İşleme Tekonolojileri Fuarı

Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri şeklindedir.

Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.

Konusu: Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Konya

İlce : Merkez

Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya

Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00

Kategori : Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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