Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş. tarafından düzenlenen Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı KTO Tüyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri şeklindedir.



Düzenleyici: Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.



Konusu: Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Konya



İlce : Merkez



Mekan : Tuyap Konya Uluslararası Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Aksaray Yolu 1 km, Konya



Başlangıç Saati : 27.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 30.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Konya 3.Sac İşleme Tekonolojileri Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır