Konya 3 Katlı Binada Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

3 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu



KONYA'nın Seydişehir İlçesi'nde 3 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen aileler balkonlara çıkarken, mahsur kalan 2 çocuğu itfaiye ekipleri sepetli merdiven ile aşağıya indirdi.



Olay, saat 12.00 sıralarında Seyitharun Mahallesi 1604 sokakta meydana geldi. 3 katlı binanın bodrum katındaki kömürlükte elektrik kontağından yangın çıktı. Dumanlar apartman boşluğunu doldurdu. Mahalle sakinleri tarafından yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale etti. Annesi Gamze Fişekçi'nin yardım istemek için aşağıya inmesi üzerine üçüncü kattaki evlerinde mahsur kalan 4 yaşındaki Melek Semerci, balkondan eve giren itfaiye ekipleri tarafından sepetli merdivenle kurtarıldı. Annesi ile birlikte ikinci kattaki evlerinde mahsur kalan ve balkona çıkan 3 yaşındaki Tolga Semerci de yine sepetli merdiven ile aşağıya indirildi. Yangın tamamen kontrol altına alındıktan sonra anne Menekşe Semerci de merdivenlerden aşağıya indi.



Ölen ya da yaralanın olmadığı ve paniğe neden olan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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