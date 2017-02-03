Konuttaki Vergi Düzenlemesi Sektör İçin Olumlu"

Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Bakanlar Kurulunun konutta vergi düzenlemelerine yönelik kararını olumlu karşıladıklarını belirtti.



Elmas, Bakanlar Kurulu'nun konuttaki vergi düzenlemelerine yönelik kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gayrimenkul sektörünün göstermiş olduğu özverili çalışmalara hükümetimiz de destek verdi. Damga Vergisinin kaldırılması ve KDV'de düzenlemesi gerçekleştirdi. Sektör olarak arsa rayicine bağlı KDV ödemesi yapılması konusunda uzun süredir iyileştirme bekliyorduk. Öte yandan KDV'nin geri ödenmesi konusundaki gecikmeler, sektörün finansal akışına sıkıntı yaşatıyordu. 2017 yılı için beklentilerimiz bu yöndeydi. Dolayısıyla sektörün ihtiyacı olan bu düzenlemeleri olumlu karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.



15 Temmuz sonrasında yaşanan sıkıntılı süreçlerin hem özel sektör hem de hükümetin topyekün seferberliği sayesinde mümkün olan en az zararla atlatılmaya çalışıldığını aktaran Elmas, "Ekonomiyi canlandırmak adına gayrimenkul sektöründe Emlak Konut öncülüğünde ve Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) desteğiyle birçok firmanın karlarından feragat ederek gerçekleştirdiği kampanya büyük fayda sağladı. Şimdi Emlak Konut GYO öncülüğünde KONUTDER ve GYODER desteğiyle gerçekleştirilen ödemelerde 20 yıla uzayan vade ile ikinci kampanya dönemindeyiz. Tüm sektör oyuncularının katılım sağladığı kampanyanın ilk günlerinde olmamıza rağmen ciddi bir taleple karşılaştık. Konut alıcısı bu çok avantajlı kampanya ile harekete geçti ve sektöre şimdiden canlılık getirdi." değerlendirmesinde bulundu.