Konutta Yapılan Vergi Düzenlemesi

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Konutta yapılan vergi düzenlemesinin sadece sektöre değil, genel ekonomiye oldukça olumlu yansıyacağını düşündüklerini bildirdi.



Kabadayı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sektör olarak uzun zamandır talep ettikleri vergi yükünün iyileştirilmesi önerisinin hayata geçmesinin özellikle alıcılar için oldukça iyi bir haber olduğunu aktardı.



Alınan bu çok önemli aksiyon sayesinde konut alıcılarının sözleşme yaptıklarında herhangi bir bedel ödemeyeceğini dile getiren Kabadayı, bu durumun da toplam maliyeti düşüreceğini kaydetti.



Kabadayı, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Düzenleme ile ayrıca,net alanı 150 metrekareye kadar olan konutlarda KDV oranını belirleyen düzenlemede değişikliğe gidildi. Eski kararnamede yer alan rakamlar yüzde 100 olarak artırıldı. Yapı ruhsatı 1 Ocak'tan sonra alınan konut inşaatı projelerinde metrekare emlak vergisi değeri bin liraya kadar olanlar için konut tesliminde yüzde 1, bin lira ile 2 bin lira arasındakilerin tesliminde yüzde 8, 2 bin lira ve üzeri olanların tesliminde yüzde 18 KDV uygulanacak. Bu durum da şehir içinde bazı bölgelerde daha düşük maliyetlerle konut üretiminin önünü açacaktır."



"İndirim fiyatlara yansıyacak"



Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, sektörün üzerindeki vergi yüklerinin en büyük sorunları olduğunu belirterek bu yüzden her dönem KDV indirimi beklentisi içinde olduklarını bildirdi.



Demir, "Çünkü yüksek oranlar tüketiciyi korkutuyor ve tüketici alım yönünde hareket edemiyor. Yeni düzenleme, hem biz üreticileri hem de konut alıcılarını rahatlatan bir uygulama olarak konut satışlarındaki hareketliliği artıracaktır. Konut satış sözleşmelerinde yüzde 1 olan damga vergisinin sıfıra indirilmesi sektör için çok önemli bir uygulama." ifadelerini kullandı.



Yapılan bu indirimin direkt konut fiyatlarına yansıtılabileceğini aktaran Demir, düzenlemenin yeni satışa sunulacak konutlara yüzde 10'luk bir indirim olarak yansıyacağını bildirdi.



Demir, "En önemlisi vadelerin 20 yıla uzatılmasıyla sektörde yaşanan hareketlilik, damga vergisinin yüzde sıfıra indirilmesiyle ciddi bir ivme kazanacak. 150 metrekare ve üzeri evlerdeki KDV indirim süresinin uzatılması sektörün canlanması yönünde atılan çok büyük adım. Düzenleme, orta gelirli tüketiciler için bir cazibe yaratacak." değerlendirmesinde bulundu.



Emlak vergi değerine göre KDV uygulamasının değiştirilmesinin üreticileri ve tüketicileri rahatlatacağını belirten demir, "Belli bir dönemi kapsayan bu vergi indirimlerin sektör adına süreklilik arz etmesi taraftarıyım. Özellikle KDV konusunda geçici değil kalıcı bir çözüm gerekiyor. İndirimin tüketicilere ve üreticilere getirdiği faydanın iyi analiz edilerek gelecek dönemlerde kalıcı hale getirilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.