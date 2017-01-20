Konutta 20 Yıl Vade Büyümeyi Destekleyecek"

Destek Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aysun Göksu, konutta vadelerin 20 yıl uzatılmasının konut piyasasını canlandıracağını ve büyümeyi de azımsanmayacak ölçüde destekleyeceğini kaydetti.



Göksu, Emlak Konut GYO tarafından 20 yıl vade ve yüzde 0,70'in altında düşük faizle konut satışı dönemine hazırlanıldığını, kampanyanın tüm detaylarının henüz açıklanmadığını kaydetti.



Faizlerin düşmesinin geçen yıl konut satışlarını artırdığına değinen Göksu, "Emlak Konut tarafından atılan adım konut piyasasını canlandıracak ve büyümeyi de azımsanmayacak ölçüde destekleyecektir.""dedi.



Göksu, konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşmesinin sektördeki canlılığı artırdığını ve büyümeye olumlu katkı sağladığını ifade ederek, bunun, ipotekli konut satışlarındaki artıştan görülebileceğini bildirdi.



Kredi maliyetlerindeki düşüşün konut kredisi kullanımını cazip hale getirdiğini, bu durumun ülke ekonomisine güvenin artarak devam ettiğinin bir göstergesi olduğunu belirten Göksu, şu değerlendirmelerde bulundu:



"TCMB'nin düzenlemelerinden destek bulan konut piyasası bu kez Emlak Konut GYO'nun vade ve faiz hamlesiyle 2017'de de destek bulmayı umuyor. Detaylarının henüz açıklanmadığı projede hem düşük faiz hem de uzun vade avantajı dikkati çekiyor. Projeye göre, 20 yıl (240 ay) vade ve düşük faizle konut satışı yapılması planlanıyor. Bilindiği gibi, uzayan vade ile taksit tutarları düşüş gösteriyor. Ayrıca yapılan açıklamada, henüz resmiyet kazanmamakla birlikte faizlerin de yüzde 0,70 ve altına çekilmesi için bankalarla görüşmeler yapılacağı belirtildi."



Göksu, faiz oranlarının uzun vadede yüzde 0,70'in altına çekilmesinin maliyeti büyük oranda azaltacağını kaydederek, dar ve orta gelirlilere de hitap edebilecek bir düzenlemede satışlardaki artışla birlikte konut piyasasında daha güçlü bir canlanma görülebileceğini, bunun da büyümeyi de azımsanmayacak ölçüde destekleyeceğini bildirdi.