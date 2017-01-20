Konutta 20 yıl vade büyümeyi destekleyecek

Henüz açıklanan ve detayları ortaya çıkmaya başlayan planı değerlendiren Destek Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aysun Göksu, "TCMB zorunlu karşılıkları düşürerek bankaların kredi maliyetlerini azalttı ve bu değişiklik konut faizinin aşağı çekilmesinde önemli rol oynadı. Toplam konut satışları bu sayede %25,1 oranında arttı. Atılan bu adım da konut piyasasını canlandıracak ve büyümeyi de azımsanmayacak ölçüde destekleyecektir." dedi.

Önceki yıl ekonomik canlanmayı desteklemek amacıyla birçok adım atılırken bu adımlardan bir tanesi de konut piyasasında oldu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB)'nın düzenlemeleriyle düşen maliyetler konut kredisi faizlerine de yansıdı ve faizler psikolojik eşik olan yüzde 1 seviyesinin de altına geriledi. Düşen faizler ev alma hayallerini gerçeğe dönüştürürken satışlardaki ivmelenme de hem konut piyasasındaki canlılığı artırdı hem de büyümeye olumlu katkı sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK)'nun açıkladığı son rakamlara göre, toplam konut satışları Kasım 2016'da bir önceki yılın aynı ayına göre %25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. TÜİK'in raporunda yer alan tabloya göre önceki yılın Nisan ayında ivme kaybeden konut satışlarının darbe girişiminin yaşandığı Temmuz ayı itibariyle artış eğilimine geçtiğini görmekteyiz.

Diğer taraftan, ipotekli konut satışları verilerine baktığımızda, Temmuz ayı itibariyle keskin bir çıkış olduğunu görüyoruz. Son açıklanan rakamlara göre, ipotekli satışların toplam satışları içindeki payı Kasım 2016 tarihinde yüzde 36,9 olarak gerçekleşti. Rakamlardaki bu artışta TCMB'nin uyguladığı politikaların kredilere düşüş olarak yansımasından kaynaklandığı söyleyebiliriz. Aşağıdaki grafikte kredi maliyetlerindeki düşüşün konut kredisi kullanımını cazip hale getirdiği ve ülke ekonomisine güvenin artarak devam ettiği net bir şekilde görülüyor.

Konut Piyasasına Cansuyu Emlak Konut'tan

TCMB'nin düzenlemelerinden destek bulan konut piyasası bu kez Emlak Konut GYO'nun vade ve faiz hamlesiyle 2017'de de destek bulmayı umuyor. Detaylarının henüz açıklanmadığı projede hem düşük faiz hem de uzun vade avantajı dikkat çekiyor. Projeye göre, 20 yıl (240 ay) vade ve düşük faizle konut satışı yapılması planlanıyor. Bilindiği gibi, uzayan vade ile taksit tutarları düşüş gösteriyor. Ayrıca yapılan açıklamada, henüz resmiyet kazanmamakla birlikte faizlerin de yüzde 0.70 ve altına çekilmesi için bankalarla görüşmeler yapılacağı belirtildi.

Peki vadenin uzamasıyla konut yatırımcısı ne derece karlı oluyor inceleyelim..

300 bin TL değerinde bir ev almak istediğimizde konut değerinin en fazla yüzde 80'i kadar kredi alabileceğimizden 60 bin TL peşin ödememiz ve 240 bin TL kredi almamız gerekmektedir. 10 yıllık vadede kredinin maliyeti 195 bin TL seviyesinde bulunmaktayken bu rakam 20 yıllık vadede 705 bin seviyesine yani 3,6 katına ulaşmaktadır. Ancak planlandığı gibi faiz oranlarının uzun vadede yüzde 70 veya altına çekilmesi bu rakamın büyük oranda geri çekilmesine neden olacaktır. Dar ve orta gelirlilere de hitap edebilecek bir düzenlemede satışlardaki artışla birlikte konut piyasasında daha güçlü bir canlanma, büyümeyi de azımsanmayacak ölçüde destekleyecektir.