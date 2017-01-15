Konutlarda Neden Ev Otomasyon Sistemi Kullanılmalı?

Legrand Ülke Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu, konutlarda neden ev otomasyon sistemi kullanılması gerektiğini Wise TV'ye anlattı.



Teknoloji çağında yaşadığımızı ve otonom sistemlerin hayatımızda olmasının kaçınılmaz bir durum olduğunu söyleyen Sarıoğlu, "Evde otomasyon sistemleri de bunlardan birisi. Akıllı sistemlerin iletişimle buluşmasını IOT olarak değerlendirebiliriz. Legrand grubu olarak nesnelerin internetiyle ilgili Eliot programının lansmanını yaptık 2015 senesinde. Eliot patenti bize ait bir log house. Burada amacımız hem entegratörlere hem kullanıcılara katologlarımızı karıştırdıklarında, internet sitesinde gezdiklerinde hangi ürünlerin birbirleriyle iletişimde olduklarını rahat bir bakışta anlamalarını sağlayabilmekti. Aslına bakarsanız nesnelerin interneti son birkaç senedir konuştuğumuz bir konu. Biz Legrand grubu olarak 90'lı yollardan itibaren bununla ilgili ürünler geliştirdik. Ofislerde kullanılan aydınlatma yönetim sistemleri var. Bu aydınlatma yönetim sistemleri santralize yani bilgisayar üzerinden izleyebilme imkanı veriyor. Bununla ilgili olarak oturduğunuz yerden, bina içinde yer alan emniyet aydınlatma ürünlerini, durumlarını, akülerinin çalışıp çalışmadığını test edebilir, arızalar varsa onları önceden görme imkanına sahipsiniz. Daha sonraki yıllarda çıkardığımız My Home ev otomasyon sistemi sayesinde kullanıcılara tüm rahatlık ve konforu bir arada sunduk. Nasıl ki uzaktan arabamızı kapatıp açabiliyorsak, aynı beklentileri ev otomasyonu ürünlerimizde de geliştirdik. Sistemde bulunan sensörler, pano ürünleri ve son kullanıcının erişebileceği ürünler sayesinde bugün oturduğunuz yerden istediğiniz şekilde senaryo yapma imkanına sahipsiniz. Örneğin pazar günü ailenizle oturdunuz ve bir film seyredeceksiniz, isterseniz duvarda bulunan dokunmatik ekranlar sayesinde daha önceden programladığınız senaryoları aktifleştirme imkanına sahipsiniz. veya smart telefonlarınız yada tabletleriniz sayesinde bir düğmeye basarak o anda eğer projektörlü bir sinema salonuna sahipseniz, perdelerin inmesi buna bağlı olarak da ışık şiddetinin daha önceden konumlandırdığınız şekilde ayarlanması, ses siteminin açılması gibi birçok şeyi yapma imkanına sahipsiniz. Örneğin evinizdesiniz, kötü niyetli kişilerin, hırsızların sizin evde olmadığınızı anlamalarını istemiyorsunuz. Senaryolar yapabilirsiniz, akşamları belli saatlerde ışıkların yanıp kapatılması, panjurların açılıp kapatılması, bunları sisteminize tekrar erişerek değiştirebilir ve yeni senaryolar yaratabilirsiniz. Amaç şu hem kullanıcıların bekledikleri konforu, işlevselliği günlük hayatımıza her tür ürün ve sistemlerle ulaştırmak" diyerek ev otomasyon sistemlerinin insan hayatına yapmış olduğu katkıları anlattı.