Konutder Başkanı Elmas Açıklaması

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, 2017 yılı ile gelecek 20 yılda gündemin kentsel dönüşüm olması gerektiğini belirterek, "Türkiye'de dönüştürülmeyi bekleyen 6,5-7 milyon civarında konut bulunuyor. Tabii dönüşümün hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Her yıl 300 bin konut üretimi kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.



KONUTDER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisine yılda yaklaşık 5 milyar dolarlık katma değer sağlayan dernek, sektörün sesi olmayı sürdürüyor. Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan KONUTDER, bayrak değişiminin ardından yeni yol haritasıyla sektördeki sorunları çözmeyi hedefliyor.



Sektörün sesini daha güçlü duyurmasını ve sağlıklı büyümesinin önünü açmayı hedefleyen KONUTDER, katıldığı kampanyalarla gayrimenkul yatırımcılarına da destek oluyor.



Geçen şubat ve mart aylarında gerçekleştirilen 240 ay vade kampanyası ile gayrimenkulün erişilebilir olması sağlandı. Mart ayı sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında KONUTDER üyesi 22 firma 2,1 milyar TL değerinde 2 bin 300 bağımsız bölümün satışını gerçekleştirdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen KONUTDER Başkanı Elmas, sektörde önemli çalışmalar gerçekleştiren KONUTDER olarak bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmalara yenilerini katmak için üyeleriyle birlikte daha fazla gayret göstereceklerini belirterek, "Kurulduğu günden bu yana yönetim kadrosunda bulunduğum KONUTDER'de gayrimenkul sektöründeki sorunların aşılması için çalışmalar gerçekleştirdik. Kamu kurumları ve diğer paydaşlarımızla ortak hareket ederek sektörün sorunlarına çözüm bulabilmek adına girişimlerde bulunduk. Bugünden sonra yeni dönemde de yine sektörün sorunlarına, çözüm önerilerine ve gelecek vizyonuna odaklanmış bir kuruluş olacağız.



Bir yandan konut sektörünün çözüm bekleyen sorunlarını muhatapları ile çözmeye çalışırken, bir yandan da sektöre ışık tutacak araştırmalar yapıp, veri üretmeye devam edeceğiz. Kentsel dönüşüm, imar mevzuatı ve müktesep hak, yabancıya konut satışı, finansal derinliğin geliştirilmesi, toplumun ihtiyaçlı kesimlerine dönük konut üretimi, sosyal sorumlulukların geliştirilmesi gibi konu başlıklarıyla çalışmalarımızı ve gayretlerimizi yoğunlaştıracağız." ifadelerini kullandı.



"Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk"



Elmas, Türkiye ekonomisini 2016 yılında gayrimenkul sektörünün sırtladığını belirterek, şunları kaydetti:



"Ülkemiz geçen yıl yüzde 2,9 büyüme gösterirken gayrimenkul sektörü yüzde 7,2 büyüme ile en çok büyüme kaydeden sektör oldu. 15 Temmuz hain darbe sürecinde yani üçüncü çeyrekte dahi sektör yüzde 1,8 büyüme gösterdi ve küçülmeyen tek sektör oldu. Öte yandan istihdama da en çok katkı sağlayan sektör olduk. 15 Temmuz sürecinde gelecek endişesi yaşanırken, milletimiz hala sokaktayken 1 Ağustos tarihinde en büyük kampanyamızı başlattık. Bu kampanya ile en çetin şartlar altında dahi her birimizin çok şey yapabileceğini gösterdik.



Ağustos, eylül ve ekim aylarında hem ülkemizin hem de sektörümüzün moralini düzelttik ve sektörü hareketlendirerek Türk ekonomisinin ayağa kalkmasına en büyük katkıyı verdik. Aralık ve ocak aylarındaki karamsarlık tablosunu da ikinci kampanya dönemi ile şubat ve mart aylarında gerçekleştirerek başarılı bir kampanya sürecini daha sonlandırdık. Firmalarımız karlarından ciddi fedakarlıklar yaparak çok başarılı satışlar gerçekleştirdi. Elimizi değil gövdemizi taşın altına koyduk."



Sektörün 2017 ilk çeyrek sonunda 154 bin ilave istihdam ile en çok istihdam sağlayan sektör olduğunu bildiren Elmas, "Buradan da anlaşılacağı gibi biz yürürsek Türkiye yürür, biz durursak Türkiye durur. Sektör olarak Türkiye için önemimizin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Sanayi çarklarının yüzde 30'u bizim üretimimizle dönüyor. Söz konusu rakamlar büyük fedakarlıkların sonucu ortaya çıkıyor. Döviz kuru artışının maliyetleri yükseltmesine rağmen sektör olarak konut fiyatlarına yansıtmadık. Mart ayında birçok sektörde yüzde 1,2 ila yüzde 2 arasında fiyat artışı yaşanmasına karşın konut sektöründe sadece yüzde 0,4 artış yaşandı. Bu da konut fiyatlarının halen çok cazip ve erişilebilir olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Dönüşümün hızlanması gerektiğini düşünüyoruz"



Elmas, KONUTDER'in gelecekteki gündem konularından birinin kentsel dönüşüm olduğunu aktararak, şunları anlattı:



"2017 yılı ile önümüzdeki 20 yıl gündemimiz kentsel dönüşüm olmalı. Türkiye'de dönüştürülmeyi bekleyen 6,5-7 milyon civarında konut bulunuyor. Yasanın çıkışı ile birlikte geçmiş 5 yılda yaklaşık yılda 100 bin konut dönüştürüldü. Dönüşüm ivmelenerek artış gösteriyor ve örnek projeler de gerçekleşmeye başladı. Antalya Kepez'deki kentsel dönüşüm projesini örnek vermek isterim. 15 bin konutun dönüştürüleceği proje Türkiye'nin en büyük kentsel dönüşüm projesi olma özelliğine sahip. Proje tam anlamıyla modern bir kent planlaması. Bunun için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii dönüşümün hızlanması gerektiğini düşünüyoruz. Her yıl 300 bin konut üretimi kentsel dönüşüm ile gerçekleştirilmeli.



KONUTDER üyeleri olarak örnek çalışmalarda yer almaya devam edeceğiz. İşte tam bu noktada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Tip İmar Yönetmelik Çalışması çok büyük önem arz ediyor. Taslak elimizde... Fikir, tecrübe ve önerilerimizi çalışıyoruz. Bu yönetmelik önümüzdeki dönemi şekillendirecek önemli bir çalışmadır. KONUTDER olarak üzerinde 3 yıldır çalıştığımız, çalıştaylarda katkı sunduğumuz bu çalışmanın nihai şekline de mutlaka fikir ve saha tecrübelerimizi katmak arzusundayız."



"Yabancıya satışı 5 yılda 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"



Elmas, dernek olarak gelecek dönemde sektör vizyonuna odaklanmak istediklerini belirterek, "Sektör açısından önemli veri üretimi çalışmaları gerçekleştiriyoruz. 1,5-2 milyar dolar seviyesinde olan yabancıya satış rakamları Mütekabiliyet Yasası ile 4,5 milyar dolara yükseldi. Önümüzdeki süreçte yabancıya satış konusuna eğilerek çalışmalar ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Maliye Bakanlığımızın verdiği yeni teknik uygulamalar ile de gelecek 5 yılda hedefimiz yılda 10 milyar dolar seviyesine çıkmak." ifadelerini kullandı.



Öte yandan sektörün finansal derinliğini artıracak gayrimenkul fonu, gayrimenkul sertifikası ve sukuk faaliyetleri gibi bir çok konu hakkında çalışmalar gerçekleştireceklerini bildiren Elmas, bu enstrümanları sektör açısından daha kullanılabilir ve etkin hale getirmeye odaklanacaklarını kaydetti.



Elmas, gayrimenkul sertifikasını desteklediklerini ancak yeni düzenlemeler ile gayrimenkul sertifikasının bir menkul kıymet gibi değerlendirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile çalışmalar yapmayı hedeflediklerini aktardı.