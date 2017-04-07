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Konut ve İş Yerine Kdv İstisnası Başbakanlıkta
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Konut ve İş Yerine Kdv İstisnası Başbakanlıkta

Maliye Bakanı Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri için getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

Konut ve İş Yerine Kdv İstisnası Başbakanlıkta

Maliye Bakanı Ağbal, yurt dışında yaşayan vatandaşlarla Türkiye'den alacakları konut veya iş yerleri için getirilen KDV istisnası uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı tebliği Başbakanlığa gönderdiklerini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

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