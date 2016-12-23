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Konut Satışlarında Artış Yüzde 25'i Geçti
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Konut Satışlarında Artış Yüzde 25'i Geçti

Kasım ayında konut satışları yüzde 25,1 artışla 132 bin 655 adet olarak gerçekleşti.

Konut Satışlarında Artış Yüzde 25'i Geçti

Kasım ayında konut satışları yüzde 25,1 artışla 132 bin 655 adet olarak gerçekleşti.

Kaynak: Dunya.com

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