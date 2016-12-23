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Konut Satışlarında Artış Yüzde 25'i Geçti
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Konut Satışlarında Artış Yüzde 25'i Geçti
23 Aralık 2016 Cuma 10:37
Kasım ayında konut satışları yüzde 25,1 artışla 132 bin 655 adet olarak gerçekleşti.
Kasım ayında konut satışları yüzde 25,1 artışla 132 bin 655 adet olarak gerçekleşti.
Kaynak:
Dunya.com
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