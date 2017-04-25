Konut Satışlarında Artış Devam Ediyor

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, konut satışlarında yapılan düzenlemelerde ilk olumlu etkilerin bu ay ortaya çıktığını belirtti.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut Satış İstatistikleri Mart 2017 verilerine göre Türkiye'de toplam 128 bin 923 konut satıldı. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10, Şubat 2017 satışlarına göre ise yüzde 27 konut satışları artış gösterdi. 2017 yılı ilk çeyreğinde (Ocak-Şubat-Mart), toplamda 325 bin 780 satış gerçekleşmiş oldu. Mart ayında konut satışlarında İstanbul 22 bin 443 satış ile yüzde 17,4 paya sahip. İstanbul'u 15 bin 4 satış ve yüzde 11,6 pay ile Ankara takip ediyor. İzmir ise 8 bin 59 konut satışı ve yüzde 6,3 paya sahip.



Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı konuyla ilgili değerlendirmede bulundu. Özelmacıklı, "Gayrimenkul sektörüne yönelik son dönemde yapılan düzenlemelerin ilk etkilerinin olumlu sonuçları bu ay ortaya çıkmaya başladı. Seçim belirsizliklerinin ortadan kalkması, KDV ve tapu harcı düzenlemelerinin etkisini ikinci çeyrekte görmeye başlayacağız. Gayrimenkul bu sene de yatırımcısına değer artışı sağlamaya devam edecek" dedi.



"En çok satış İstanbul Esenyurt'ta"



Üç büyük şehir içinde ilçelere göre yapılan konut satışlarında Esenyurt'un tüm ilçelere göre açık ara satış şampiyonu olduğunu belirten Özelmacıklı, "TÜİK verileri üzerinden yaptığımız incelemelerde 3 Büyükşehir'in üç ilçesindeki satış sayılarında en yoğun satışlar Esenyurt ilçesinde Mart ayında 4098 olarak gerçekleşti. Bu ilçeyi Sancaktepe 1101 ve Pendik 979 ile takip etti. Ankara'da ise Keçiören'de Mart ayında 2619, Çankaya'da 2448 ve Mamak'ta 2004 adet satış gerçekleşti. İzmir'de ise Mart ayında Karşıyaka'da 1063, Buca'da 876 ve Karabağlar'da 676 satış gerçekleşti" diye konuştu. - İSTANBUL