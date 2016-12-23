Konut Satışları Yıllık Bazda Kasım'da Yüzde 25 Arttı

Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Kasım'da Rus vatandaşlarına 91 konut satıldı.



Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK), 2016 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 302 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 7 bin 891 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 49 konut ile Şırnak oldu.



İpotekli konut satışları 48 bin 941 olarak gerçekleşti



Türkiye genelinde ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 oranında artış göstererek 48 bin 941 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sırayı aldı. Toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,8 ile Ardahan oldu.



Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 oranında artarak 83 bin 714 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 13 bin 550 konut satışı ve yüzde 16,2 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 60,2 oldu. Ankara 9 bin 45 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 774 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 5 konut ile Hakkari oldu.



Konut satışlarında 63 bin 467 konut ilk defa satıldı



Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,5 artarak 63 bin 467 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 47,8 oldu. İlk satışlarda İstanbul 10 bin 721 konut satışı ve yüzde 16,9 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u 6 bin 805 konut satışı ile Ankara ve 3 bin 254 konut satışı ile İzmir izledi. Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artış göstererek 69 bin 188 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 11 bin 778 konut satışı ve yüzde 17 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 52,3 oldu. Ankara 8 bin 497 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı 4 bin 637 konut satışı ile İzmir izledi.



Yabancılara 2016 yılı Kasım ayında bin 773 konut satışı gerçekleşti



Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 azalarak bin 773 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Kasım 2016'da ilk sırayı 596 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 409 konut satışı ile Antalya, 113 konut satışı ile Aydın, 111 konut satışı ile Bursa, 85 konut satışı ile Yalova ve 81 konut satışı ile Trabzon izledi.



Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı



Kasım ayında Irak vatandaşları Türkiye'den 285 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 236 konut ile Suudi Arabistan, 212 konut ile Kuveyt, 107 konut ile Rusya Federasyonu ve 91 konut ile Afganistan izledi. - İSTANBUL