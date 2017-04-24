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Konut Satışları Martta Toparlandı
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Konut Satışları Martta Toparlandı

Konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış göstererek 128 bin oldu.

Konut Satışları Martta Toparlandı

Konut satışları mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış göstererek 128 bin oldu. Geçtiğimiz ay bu rakam ufak bir düşüşle 101 binde kalmıştı.

Kaynak: Dunya.com

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