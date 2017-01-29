Konut Satışında Yüzde 10 Peşin 60 Aya Sıfır Faiz

Emlak Konut GYO'nun 1 Şubat itibarıyla başlatacağı kampanya kapsamında daire bedelinin yüzde 10'u peşin ödenecek. Yüzde 10 teslimde ara ödeme yapılacak. Kalan yüzde 80'lik bölüm için ise 9 bankadan kredi kullandırılacak. Kampanya 31 Mart'ta sona erecek. Kampanyaya aralarında Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank, Garanti, Halkbank, Vakıfbank, Albaraka, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın da olduğu 9 banka katılıyor.

MALİYET İNŞAATÇIDA

Edinilen bilgilere göre, bankalarla yapılan anlaşma çerçevesinde faiz yükünü inşaatçılar üstlenecek. Bir nevi inşaatçılar konut satmak için fedakarlık yapacak. Buna göre, yüzde 10, 15 ve 25 katkı payına göre ayrı ayrı faiz oranları belirlendi. Bu üç modelde de faizin düşürülmesi karşılığında inşaatçı aradaki farkı bankaya ödüyor. Bankacılar da vade riski üstlendiklerini belirterek, "20 yıl vadede riskimiz var. Konut kredilerinden fazla kazanmıyoruz" diyor.

KATKI PAYINA GÖRE FAİZ

9 bankayla yapılan anlaşma çerçevesinde, dört plan uygulanacak. İnşaatçılar bankaya faiz indirimi karşılığında yüzde 10, 15, 20, 25 katkı payı sağlayacak. Katkı payı arttıkça faiz oranı düşecek.

İLKİNDE REKOR KIRILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, geçen yılın ağustos ayında bankalara konut kredisi için yaptığı faiz indirimi çağrısı, Emlak GYO'nun kampanyası ile birleşince satış rekoru kırılmıştı. Emlak Konut GYO kampanyayla birlikte ağustosta 7 aylık satış adedine ulaşarak 1.9 milyar TL ciro yaptı. GYODER üyeleri de, 'Gayrimenkulde Güç Birliği Daha Güçlü Türkiye' kampanyası ile 3 bine yakın konut ve 400 ofis satışı gerçekleştirdi.

SEKTÖRDE 240 AY VADE BİR İLK

Sektörün önde gelen müteahhitleri Emlak Konut GYO önderliğinde Türkiye'de ilk kez 20 yıl vade ve düşük faizle konut satacak. Vadenin 20 yıla çıkmasıyla taksitlerin düşmesi, dar ve orta gelirlinin sisteme dahil edilmesi hedefleniyor. Kampanya kapsamında 30 projede 15 bin konut satılacak. GYODER ve KONUTDER üyelerinin de katılımıyla bu rakam 50 bini bulacak. (Sabah)