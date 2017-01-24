Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova'da satılan konut sayısı açıklandı.
TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova'da 2016 yılında 9 bin 115 konut satıldı.
Açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2016 yılında Yalova ilinde 9 bin 115 konut satıldı. Bu konutlardan 3 bin 201 adedi ilk satış 5 bin 914'ü ise ikinci satıştan oluştu." denildi
Konut Satış İstatistikleri
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova'da satılan konut sayısı açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova'da satılan konut sayısı açıklandı.
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