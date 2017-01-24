Konut Satış İstatistikleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü tarafından Yalova'da satılan konut sayısı açıklandı.



TÜİK Kocaeli Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yalova'da 2016 yılında 9 bin 115 konut satıldı.



Açıklamada, "Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilerine göre, 2016 yılında Yalova ilinde 9 bin 115 konut satıldı. Bu konutlardan 3 bin 201 adedi ilk satış 5 bin 914'ü ise ikinci satıştan oluştu." denildi