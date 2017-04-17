Konut Fiyatları Martta Yüzde 1,16 Arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları martta bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 8,93 arttı.



Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle hazırlanan "REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi" ve "REIDIN Emlak Endeksi" mart ayı sonuçları açıklandı.



REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 0,23, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,36 artış yaşadı. Endeks, başlangıç dönemi olan 2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 73,70 arttı.



Mart ayında İstanbul'daki markalı konut projeleri Anadolu Yakası'nda yüzde 0,28, Avrupa Yakası'nda yüzde 0,06 fiyat artışı kaydetti. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki projeler Avrupa Yakası'na kıyasla 9,9 puan daha fazla artış gösterdi.



Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin banka kredisi kullanma oranı mart ayında yüzde 33 olarak gerçekleşti. Kasımda yüzde 15, aralıkta yüzde 22, ocakta yüzde 27 olan banka kredisi kullanım oranı, şubatta yüzde 48'e yükselerek son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



Yabancılara satış oranı son 6 aylık ortalamanın üstünde



Mart ayındaki konut satışlarının yüzde 33'ü bitmiş, yüzde 67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Martta, bir önceki aya göre 1+1 konut satışı yüzde 0,51 azaldı. Satışlar 2+1 konutlarda 0,40, 3+1 konutlarda yüzde 0,51 ve 4+1 konutlarda yüzde 0,33 arttı.



Geçen ay satışlar 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,53 azalırken, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,36, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,34, 126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0,35, 151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda yüzde 0,27 artış görüldü.



Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 10'luk oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Böylece son 6 aylık ortalama olan yüzde 8'in üzerine çıkan yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı şubatta yüzde 4, ocakta ise yüzde 3 olarak gerçekleşmişti.



Konut fiyatlarının en çok yükseldiği kent Bursa



Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1.202 mahalleyi kapsayan REIDIN Emlak Endeksi'nin mart sonuçlarına göre, konut fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 1,16, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 8,93 artış gerçekleşti.



Mart ayında metrekare başına konut satış fiyatlarının en çok yükseldiği kent yüzde 2,11 ile Bursa oldu. Aynı dönemde konut satış fiyatları en çok yüzde 1,04 ile Çankırı'da azaldı. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,14 artış gerçekleşti.



En fazla kira artışı Zonguldak'ta



Mart ayında metrekare başına konut kira değerleri en çok yüzde 2 ile Zonguldak'ta yükseldi. Van ise bu dönemde yüzde 2 ile konut kira değerlerinin en çok azaldığı kent oldu.



Amortisman süresi bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği kentlerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Bilecik'te ölçüldü.





Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 3 kent Balıkesir (yüzde 28,42), Muğla (yüzde 19,32) ve Tekirdağ (yüzde 19,12) olarak sıralandı.