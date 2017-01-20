Konuşma Engelli Taraftara, 'Çirkin ve Kötü Tezahürat'tan Ceza (2)

TFF BAŞKANI ÜZÜNTÜLERİNİ İLETTİ



Sivasspor taraftarına kötü tezahürat nedeni ile verilen tribün kapatma cezasından etkilenmesiyle gündeme gelen işitme engelli İlhan Biçer için devreye Türkiye Futbol Fedarasyonu Başkanı Yıldırım Demirören girdi. Konuyu basından öğrenen TFF Başkanı Demirören'in, Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ı arayarak, engelli taraftarın yaşadığı durumdan dolayı üzüntülerini ilettiği ve kolaylık sağlanmasını istediği öğrenildi.



BAŞKAN ŞEREF TRİBÜNÜNE DAVET ETTİ



Bu gelişmenin ardından Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz da, Sivasspor'un bütün maçlarını yakından takip eden engelli taraftar İlhan Biçer'i arayarak, pazar günü oynanacak Boluspor maçına oğluyla birlikte davet etti. İlhan Biçer'in karşılaşmayı pazar günü oğlu Cihan Biçer ile birlikte şeref tribününde Başkan Mecnun Otyakmaz ile birlikte izleyeceği öğrenildi.