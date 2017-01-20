Konuşma Engelli Taraftara, 'Çirkin ve Kötü Tezahürat'tan Ceza

Konuşma Engelli Taraftara, 'Çirkin ve Kötü Tezahürat'tan Ceza

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Engelli, Ceza
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads