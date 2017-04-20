Konuşan Eşek, 21 Nisan'da Karadeniz Ereğli AKM Sinema Salonu'nda çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.



Ormanda küçük bir kulübede yaşam savaşı veren Yaşlı göçebe nine çok yalnızdır ve kimsesi yoktur. Yanında sadece tek dostu, arkadaş sırdaşı, en önemlisi de yol arkadaşlığı eden Yetenekli Eşeği Mario vardır. Göçebe ninenin hayatta en değer verdiği varlıktır. Günün birinde hayatında hiç çalışmayan hayatını başkalarının eşyalarını çalarak ve bundan da keyif duyan hırsız Jack yetenekli eşek Mario'yu görür ve yeteneklerinden etkilenir.Hain bir plan yapan Hırsız Jack yetenekli eşek Mario'yu çalar. Hırsız Jack eşek Mario'yu çalmakla büyük hata etmiştir. ve işte hikayemiz bundan sonra başlar…



Detaylar :



İl : Zonguldak



İlce : EREĞLİ



Mekan : Karadeniz Ereğli AKM Sinema Salonu



Mekan Adresi : Atatürk Bulvarı, No: 16



Başlangıç Saati : 21.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 21.04.2017 15: 30: 00



Kategori : Konuşan Eşek



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır