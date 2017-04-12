Düzce Belediyesi ve Düzce İl Özel İdaresi ortaklığında gerçekleştirilen "Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor" projesi kapsamında, bölgede bulunan atölyelerde çalışmaların başladığı bildirildi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) tarafından desteklenen Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Oluyor" projesi ile oluşturulan iş ve ürün atölyelerinin projeye önemli katkı sağladığı belirtildi.



Açıklamada ayrıca, Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in şu ifadelerine yer verildi:



"Bu atölyelerde Konuralp'i ve Düzce'yi simgeleyen yöresel ve kültürel kimlikleri yansıtan ürünler hazırlanıyor. Burada turistlerin konaklamalarına ilişkin ev pansiyonculuğun geliştirilmesi, yürüyüş bandı, antik tiyatro, su kemerleri ve Roma köprüsü olacak. Yöresel yemeklerin ağırlıklı olarak sunulacağı restoran oluşturulup yörenin kültür ve tarihi kimliğini simgeleyen eşya ve ürünlerin işlenmesini hedefliyoruz. Bunun için de atölyeler çalışıyor."