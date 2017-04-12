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Konuralp Atölyesi Turizme Hizmet Ediyor
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Konuralp Atölyesi Turizme Hizmet Ediyor

Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Projesi kapsamında, Konuralp Turizm Marka Ekibi tarafından oluşturulan iş ve ürün atölyeleri aralıksız olarak çalışıyor.

Konuralp Atölyesi Turizme Hizmet Ediyor

Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu Projesi kapsamında, Konuralp Turizm Marka Ekibi tarafından oluşturulan iş ve ürün atölyeleri aralıksız olarak çalışıyor.

Atölyeleri ziyaret eden Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, 'Bu atölyelerde Konuralp'i ve Düzce'yi simgeleyen, tanıtan ürünler hazırlanıyor. Bunlar da turizm destinasyon projesine büyük katkı sağlıyor' dedi.

Konuralp Dünya Turizm Destinasyonu oluyor projesi kapsamında oluşturulan atölyelerde 17 kişi çalışıyor. Atölyelerde yöresel kültürel kimlikleri yansıtan ürünler hazırlanıyor. Atölyelerin turizm amaçlı olarak çalıştığını belirten Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, "Bu ürünlerle Konuralp ve Düzce'nin tarihi ve kültürel motifleri yansıtılıyor" dedi.

Atölyelerde üretilen ürünlerin satışı için satış merkezi oluşturacaklarını vurgulayan Başkan Keleş, "Konuralp projesi için 4 konuyu hedefledik. Bunlardan birincisi, bölgeye gelen turistlerin konaklamalarına ilişkin ev pansiyonculuğun geliştirilmesidir. İkincisi, turistlerin gezileri için 2,5 kilometrelik yürüyüş bandı hazırlandı. Bu parkur üzerinde antik tiyatro, su kemerleri ve Roma köprüsü olacaktır. Üçüncüsü, yöresel yemeklerin ağırlıklı olarak sunulacağı restoran oluşturuluyor. Dördüncüsü, yörenin kültür ve tarihi kimliğini simgeleyen eşya ve ürünlerin işlenmesidir. Bunun için de atölyeler çalışıyor" diye konuştu. - DÜZCE

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Mehmet Keleş, Konuralp, Tiyatro, Turizm, Düzce, Roma