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Konukoğlu'dan Referandum Değerlendirmesi
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Konukoğlu'dan Referandum Değerlendirmesi

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, referandumda çıkan sonucun, milletin bir ve beraber hareket etme gerekliliğinin ifadesi olduğunu belirterek, “Artık tartışmaları bir kenara bırakıp, elbirliği ile her alanda güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamak için kenetlenmeliyiz” dedi.

Konukoğlu'dan Referandum Değerlendirmesi

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, referandumda çıkan sonucun, milletin bir ve beraber hareket etme gerekliliğinin ifadesi olduğunu belirterek, "Artık tartışmaları bir kenara bırakıp, elbirliği ile her alanda güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamak için kenetlenmeliyiz" dedi.

Pazar günü gerçekleştirilen Anayasa değişikliği referandumunun Türkiye'nin hayrına olmasını dileyen Konukoğlu, milletin verdiği kararın ülkenin geleceğini belirlemede büyük rol oynayacağını söyledi.

"Sonuçlar bu milletin birlik ve beraberliği için birlikte hareket etme gerekliliğinin ifadesidir" diyen Konukoğlu, şöyle devam etti:

"Referandum tartışmalarını bırakıp, elbirliği ile her alanda güçlü Türkiye hedefine katkı sağlamak için kenetlenmeliyiz. Tüm sanayiciler enerjilerini yatırıma yönlendirmeli, daha çok üretim, daha çok istihdam ve daha çok ihracat için çaba göstermeli. Herkes kendi alanında Türkiye'nin mutlu geleceğine odaklanmalı. Milletçe boşa geçirecek bir saniyemiz dahi yok. Referandum ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Konukoğlu, Anayasa değişikliğinin Türkiye'nin mutlu geleceğinin yol haritası olacağını sözlerine ekledi. - GAZİANTEP

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