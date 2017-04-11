Konuk: "Türkiye 'Evet' ile Kararlı Büyümesini Sürdürecek"
Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde işadamlarıyla bir araya gelen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, referandumdan ‘evet’ çıkması halinde Türkiye’nin kararlı büyümesini arttırarak sürdüreceğini söyledi.
Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde işadamlarıyla bir araya gelen AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, referandum dan 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin kararlı büyümesini arttırarak sürdüreceğini söyledi.
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk'ta çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Güne Karaman Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ve işadamlarıyla bir araya gelerek başlayan Recep Konuk, iş adamlarına Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve anayasa değişikliğini anlattı.
"Karaman büyürse Türkiye büyür"
Konuşmasında istikrar vurgusu yapan Konuk, "Karaman üreten bir il, Karaman bugün ürettiği kadarıyla yetinen değil daha çok üretmek isteyen bir il. AK Parti olarak 14 yıldır sulama yatırımları, göletler, sanayi altyapısını iyileştirmeye yönelik yatırımlar, Karaman'ı dört bir tarafa bağlayan yollar, devam eden hızlı tren ve havaalanı projeleri, Lojistik Merkezi, Serbest Bölge Projesi, Marka Kooperatifçiliği, üniversite, şehir üst yapısına yapılan yatırımlar, Konut projeleri, sosyal donatılar, spor tesisleri, parklar, yeşil alanların arttırılması gibi yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımlar, Karaman'ın daha çok üretmesi, Karaman'ın üretimine katkı verenlerin Karaman'ı mesken tutması için yapılan yatırımlardır. Bu yatırımların gerçekleşebilmesi için de istikrar ortamının devam ettirilmesi son derece önemlidir. İstikrarımızı bozmak isteyen şer güçler ne kadar uğraşırsa uğraşsın Karaman büyümeye, Türkiye büyüme devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Karaman büyürse Türkiye büyür. Karamanlının refahı artarsa Türkiye'nin gücü artar. Karaman'ın ticareti artarsa, Türkiye'nin ekonomisi daha hızlı adımlarla büyür. Şer güçlerin bir tek amacı var. Bu ülkenin elindeki iradeye konmaktır. Bunların önüne geçmenin de bir tek yolu var; artık iradeyi milletin alması lazım. İnşallah 16 Nisan'da bunu da başaracağız" dedi.
Daha sonra Karaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü ziyaret eden Konuk, itfaiye erleri ile bir süre sohbet etti. Ardından birlikte spor faaliyetlerine katılan Konuk, itfaiye aracının merdivenlerine çıktı ve küçük bir de tatbikat gerçekleştirdi. Karaman Belediyesi'nin son teknoloji araçlarla ve imkanlarla vatandaşa hizmet verme gayretinde olduğunu belirten Başkan Recep Konuk, geçmişte ambulans ve itfaiye araçlarına ulaşmada imkanların ne kadar kısıtlı olduğunun herkes tarafından bilindiğini, bugün gelinen noktada ise belediyelerin devletin kendilerine sunduğu imkanlarla vatandaşına yeni teknoloji ile hizmet verdiğini söyledi.
"Cumhurbaşkanımızın dediği gibi çağın hasta adamı Avrupa'dır"
AK Parti Karaman Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk ve beraberindekilerin sonraki durağı ise şehir merkezinde yolcu taşımacılığı yapan dolmuşçu esnafıydı. Burada da dolmuşçularla sohbet eden ve halk oylaması için destek isteyen Recep Konuk, Karaman Ticaret Borsası üyeleriyle de buluştu. Borsa üyelerine 16 Nisan'da neden 'evet' denilmesi gerektiğini, yeni sistemin ne gibi kazanımlar sağlayacağını anlatan Konuk, "15 Temmuz'daki alçak darbe girişimi dahil olmak üzere son 9 aylık süreçte yaşadığımız onlarca olumsuz gelişmeye, saldırıya, teröre, finansal saldırıya rağmen Türkiye büyüyor. Türkiye'yi küçültemiyorlar, Türkiye'nin önünü kesemiyorlar, Türkiye'yi durduramıyorlar, Türkiye kararlı büyümesini sürdürüyor. Bu büyüme Avrupa'da yok. Avrupa ekonomisi bütün sübvanselere rağmen çöküyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi artık çağımızın hasta adamı Avrupa'dır, Türkiye ise yeniden filizlenmiş, yeniden doğmuş, gürbüzleşmiş. Artık bu anayasa değişikliği ile de ayağındaki prangalardan kurtulacak ve insanlık için umut olan dev bir ülke olma yolunda kararlı yürüyüşünü sürdürecektir. Biz umudun, huzurun tarafındayız. ve biliyoruz ki, Türkiye'de umut kazanacak, insanımız zenginleşsin, milletimizin seçtiği iktidarlar devletimizi yönetsin, daha fazla üretelim, daha fazla ihracat yapalım diyen vizyon kazanacak" şeklinde konuştu.
"Atış poligonu yenilenecek"
Konuk'un son durağı Karaman Avcılık Atıcılık Amatör Balıkçılık ve Spor Kulübü Derneği oldu. Derneğe müjdeli bir haberle gelen Recep Konuk, mevcut atış poligonunun bakım onarım ve tadilatıyla ilgili Spor Genel Müdürlüğü'nce 477.900,00 TL'lik ödenek ayrıldığını ve kısa sürede ihalesinin yapılarak imkanlarının iyileştirileceğini söyledi. Müjdeli habere sevinen avcılar Konuk'u uzun süre alkışlayarak teşekkür etti. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu İl Temsilcisi Hüseyin Özkaya ve Dernek Başkanı Hilmi Gül, katkılarından dolayı Başkan Recep Konuk'a Kılkuyruk Ördek Trofe hediye etti. Başkan Recep Konuk, müjdeli haberin ardından dernek üyelerine yeni anayasa ile ilgili referandum da neden 'EVET' denilmesi gerektiğini anlattı ve destek istedi.
"Bu millet, kimi nereye çıkaracağını çok iyi bilir"
Yeni sistemin tek adama müsaade etmediğini, beş yıllık süre ile seçilen Cumhurbaşkanının tek adam olamayacağını vurgulayan Başkan Konuk, "Bu milletin demokratik iradesine, demokrasi bilincine tek adamlık sökmez. Bu millet, hakkını çatır çatır sandıkta arıyor. Ne dedik zamanında? Sandık her şeydir. Bu millet kendisine tepeden bakmaya, zorla bir gömlek giydirmeye, kendi bildiğini okumaya kalkışana öyle bir demokrasi tokadı atar ki sandıkta, o kişi bir daha kendisine gelemez. Bu millet kimi nereye çıkaracağını, kimi nerede tutacağını çok iyi bilir. Hiç merak etmesinler. Kalbinde Allah korkusu ve millet sevdası olandan tek adam olmaz. Sandıkta yüzde 50'nin üzerinde oy alıp meşru yoldan iktidara gelen, on milyonlarca seçmenin oyunu almış, güvenini kazanmış olandan tek adam olmaz. Meclisin ve bizzat milletin denetlediği birinden tek adam olmaz. Halktan oy alacak bir insan halka karşı nasıl tek adamlık yapabilir? Millet, denetlemesini kesin ve net yapacak, millet ile ters düşeni 5 yıl sonra gönderecek ve halkla kucaklaşabilen, derdine derman olabilecek birisini seçecek. Üstüne üstlük, mevcut sistemde Cumhurbaşkanı hem yetkili, hem sorumsuz değil mi? Bu iyi bir şey mi? Yeni sistemde Cumhurbaşkanı artık yetkili olduğu kadar, sorumlu da olacak. Meclise karşı cezai sorumluluk, millete karşı siyasi sorumluluk taşıyacak. Yeni sistemin güzelliği burada. Buradan tek adam çıkar mı? Çıkmaz. Millet bunu bildiği için güçlü bir şekilde 'evet' diyor. Bu millet inanın bana niye 'evet' dediğini çok iyi biliyor ve kafasını karıştırmaya çalışanlara da gülüp geçiyor" ifadelerini kullandı. - KARAMAN