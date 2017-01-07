9-16 yaş çocuklar için düzenlenen Konuk Sanatçı Workshop Programı, 7 Ocak'ta Açık Diyalog İstanbul'da başlıyor...



"Her atölye farklı konuk sanatçılarla gerçekleştirilecektir. Bu sayede çocuklar çağdaş sanat platformunda bilinen genç sanatçılarla tanışma ve birebir birlikte çalışma imkanı yakalalayacaktır. İlk atölyemizin konuk sanatçısı aynı zamanda da bir eğitmen olan Burçak Konukman'dır.



Sanat eğitimi öncelikli olarak bireysel farkındalıklardan başlıyor. Alman sanatçı Joseph Beuys'un "herkes sanatçı olabilir" yaklaşımını atölye çalışmalarının genel kavramsal perspektifi olarak değerlendiriyoruz. İlişkisel estetik bağlamında eser mekan, eser sanatçı, eser ve eser ilişkisi göz önünde bulunduruluyor. Sonuçtan çok, süreç odaklı bir yaklaşımla, bir sanat eserinin zihinsel olarak oluşum sürecinden materyal olarak deneyimlenme sürecine tanıklık etmiş oluyoruz.



Görsel Sanatlar eğitiminde öğrenciler güncel sanat çalışmalarını sanat tarihi donanımıyla takip ederken, bir yandan da, günümüz sanat olaylarını değerlendirme yetisine sahip oluyorlar.



Bu atölye, Açık Diyalog İstanbul tarafından düzenlenmektedir."



Yaş Grubu: 9-16



Süre: 2 hafta



Saat: 90 dk.