Konuk Öğrenciler Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Nevşehir'de düzenlenen "39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nin sona ermesinin ardından, konuk çocuklar, kendilerini evlerinde misafir eden yaşıtları ve aileleri tarafından gözyaşlarıyla uğurlandı.



"Çocuklar Geleceğimizdir" temasıyla bu yıl Nevşehir'de organize edilen programa katılmak için 17 Nisan'da geldikleri kentte çeşitli etkinliklere katılan 26 ülkeden 350 çocuk, vakit geçirdikleri kardeş öğrenciler ile de unutulmayacak hatıralar yaşadı.



Programların sona ermesinin ardından, Mihriban Emin Günel Ortaokulu'nda Sudanlı öğrenciler için uğurlama töreni düzenlendi.



Uğurlamada, konuk ve ev sahibi çocuklar, duygusal anlar yaşadı. Konuk öğrenciler ile ev sahibi çocuklar birbirlerine sarılarak ağladı.



Okul yönetimi, konuk öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.



Sudanlı öğrenciler, daha sonra kentten ayrılmak üzere havaalanına hareket etti.