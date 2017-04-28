Konuk Çocuklar "Gönüllü Turizm Elçisi" Olacak

BEHÇET ALKAN - 39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katılan konuk çocuklar, ülkelerine Türkiye'nin gönüllü turizm elçisi olarak döndü.



Katıldıkları çeşitli etkinliklerin yanı sıra Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini gezme imkanı bulan çocuklar, Nevşehir'de kaldıkları süre boyunca kardeş ailelerin evlerinde misafir edildi.



Türk konukseverliğiyle tanışan 26 ülkeden 350 çocuk, dün ve önceki gün Nevşehir'den ayrılarak dı. ülkelerine dönen çocuklar, gördükleri doğal ve kültürel zenginlikleri daha çok kişinin keşfetmesi amacıyla ülkelerinde Türkiye'nin gönüllü turizm elçisi olacak.



Şenliklere Kosova'dan katılan Dilara Tabakov (12), AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde gönüllü bir turizm elçisi gibi çalışarak Kapadokya'nın güzelliklerini anlatacağını söyledi.



Kapadokya'nın övgüye layık bir bölge olduğunu, çevresindekilere Türkiye'yi ve Kapadokya'yı görmeleri için tavsiyede bulunacağını dile getiren Tabakov, "Kapadokya çok mükemmel bir yer. Daha önce hiç görmemiştim, burası hayale sığmayan bir güzellikte. Bir turizm elçisi gibi Kapadokya'yı anlatacağım. Herkesin burayı görme şansını yakalayabilmesi için çalışacağım." dedi.



Peribacaları arasında ve yer altı şehrinde yaptığı gezintilerde bol bol fotoğraf çektiğini anlatan Azerbaycanlı Rahit Elizade (12) de arkadaşlarına ve çevresindekilere fotoğraflar yardımıyla bölgeyi anlatacağını ifade etti.



Elizade, "Kapadokya'yı daha önce hiç görmemiştim. Yer altı şehri ve peribacaları arasında gezerek fotoğraflar çektik. Tüm fotoğraflarımı arkadaşlarımla paylaşıp neler yaşadığımı anlatacağım. Arkadaşlarım ve ailemle tekrar Kapadokya'ya gelmek istiyorum, onların da bu güzellikleri görmesini istiyorum." diye konuştu.



Irak'ın Erbil kentinden gelerek etkinliklerde yer alan Zent Zana (11) da bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Türk halkının sevgi dolu olduğunu, ülkesinde Kapadokya'yı ve Türk insanını anlatacağını belirtti.



Zana, "Burası çok güzel bir yer, herkesin görmesi gerekir. Burada insanlar çok saygılı ve sevgi dolu, daha çok insanın buraya gelmesini ve buradaki güzellikleri görmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.



Okullarında fotoğraf sergisi açacaklar



Etkinliklerde ülkelerine özgü dans gösterilerini renkli kıyafetlerle sunan Moldovalı öğrencilerden Tatiana Adjem (13), kayadan oyma manastırlar ve peribacalarının oluşturduğu görüntülere hayran kaldığını anlattı.



Etkinlikler dışındaki vakitlerde kendisini konuk eden aile üyeleriyle bölgenin önemli merkezlerini gezdiğini ve fotoğraf çektiğini aktaran Adjem, ekiplerindeki diğer arkadaşları ile Moldova'daki okullarında fotoğraf sergisi açacaklarını belirtti.



Azerbaycanlı Hasan Nohruzlu (12), arkadaşı Mahir Allakulif (12) ile ülkesinde fotoğraf sergisi açmak için hazırlık yaptıklarını dile getirdi. Allakulif, Azerbaycan'da bölgenin mutlaka görülmesi gereken önemli bir turizm merkezi olduğunu anlatacağını dile getirdi.



Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, şenliğin Nevşehir'de düzenlenmesinin bölge turizmine önemli katkılar sunacağına inandığını kaydederek, şunları söyledi:



"Tarihi ve kültürel zenginliği olan bölgemizde TRT'nin böyle bir organizasyon düzenlemesi çok güzel oldu. Buradan dönen çocuklar, ailesine, çevresine, arkadaşlarına ülkemizin ve Kapadokya'nın güzelliklerini anlatacak. Çünkü burada çok güzel ağırlandılar, programların tamamı neşe ve sevinç içinde geçti. Böyle bir tarihin ve doğanın içinde 23 Nisan'ın kutlanmasının turizme çok faydalı olacağına inanıyorum."