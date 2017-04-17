Konuk: "Bu Referandumun Kaybedeni Yoktur"

AK Parti Karaman Milletvekili TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, Karamanlılara halk oylamasında verdikleri destek için teşekkür etti.



Anayasa değişikliği için yapılan referandum sonuçlarının açıklanmaya başlamasıyla birlikte Karamanlılar 15 Temmuz Aktekke Meydanı'na akın etti. Burada sloganlar atarak sevinç gösterilerinde bulunan Karamanlılara AK Parti teşkilatları da katıldı. AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, halk oylamasında Karamanlılara verdikleri güçlü destek için teşekkür etti. 15 Temmuz Aktekke Meydanı'nda toplanan coşkulu kalabalığa seslenen Recep Konuk, "öncelikle bu süreçte gece gündüz demeden özveriyle çalışan ve emek veren partimizin tüm kademelerinde görevli arkadaşlarım başta olmak üzere STK temsilcilerimiz ve bizi gönülden destekleyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Karaman üstüne düşeni, kendine yakışanı yaptı. İstikrardan ve büyümeden vazgeçmeyeceğini bir kez daha gösterdi" dedi.



"Milletin kararının üstüne karar olmaz"



Recep Konuk, "Allah'a şükür hiçbir sorun yaşanmadan, her hangi bir tatsızlık olmadan, bir seçim sürecini daha geride bıraktık. Referandum sürecini tam bir demokrasi şölenine çeviren Karamanımızda, hemşehrilerimizin ne kadar medeni olduğunu, ne kadar demokrasiyi içine sindirdiğini net bir şekilde gördük. Bu referandumda verdiği karar, yaptığı tercihle milletimiz bugün bir eşiği daha aşmıştır. Biliyorsunuz, daha güçlü, daha kudretli, daha müreffeh bir Türkiye için yönetim sistemimizden kaynaklanan prangalardan kurtulup, tek elden yönetimin sağlanacağı, yasamanın daha güçlü olacağı bir anayasa değişikliği teklifini partimiz ve MHP meclise sundu. Mecliste yeterli çoğunluk sağlanamaması üzerine teklif milletimizin hakemliğine sunuldu. Milletimiz önüne gelen meselede yine o şaşmaz ve yanılmaz iradesini sergiledi ve tercihini yaptı. Demokrasilerde milletin sözünün üstüne söz olmaz. Milletin kararının üstüne karar olmaz. Herkese düşen vazife milletimizin kararına saygı göstermek ve milletimizin kararını tartışmamaktır. Anayasa değişiklik sürecinin başlamasının üzerinden yaklaşık 5 ay geçti. Biz bu değişikliğin uzlaşma ile meclisten geçmesi için azami gayreti gösterdik. İstedik ki, mecliste bir uzlaşma olsun ve Türkiye aylar ve haftalar kaybetmesin bir an önce milletin işlerine odaklansın. Maalesef masayı açık tutmamamıza rağmen bu uzlaşma mecliste gerçekleşmedi. 3-5 aylık gecikmenin ardından uzlaşmayı verdiği oyla milletimiz sağladı" şeklinde konuştu.



"Millet olarak, ülke olarak hep birlikte kazandık"



MHP İl ve İlçe Başkanları ile Belediye Başkanlarına da ayrıca teşekkür eden AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, "Türkiye bir referandum gerçekleştirdi. Milletimizin önünde iki seçenek mevcuttu. Evet ve Hayır. Milletimiz de tercihini yönetim sisteminin değiştirilmesinden yana kullandı. Bu bir halk oylaması idi. Yani milletin tercihinin belirlendiği demokratik bir süreçti. Bu süreçte siyasi partiler yarışmadı. Siyasi bir tercih yapılmadı. Farklı siyasi guruplar kazanmak için mücadele etmedi. Dolayısıyla bu referandumun kaybedeni yoktur. Mağlubu yoktur. Farklı tercihte bulunmuş hiçbir hemşehrim, hiçbir kardeşim, hiçbir vatandaşımız kendisini mağlup hissetmesin. Kaybettiğini düşünmesin. Burukluk yaşamasın. Millet olarak, ülke olarak hep birlikte kazandık. Artık yeni bir yönetim sistemine sahibiz iki seçenek arasında hangisini tercih etmiş olursa olsun herkes bu sistemin ülkemize kazandırdıklarından istifade edecek. Ben şundan eminim, bu referandumda değişikliğe onay vermeyen kardeşlerimin de mevcut sistemden rahatsızlıkları vardı. Onlar da işlemeyen sistemin arızalarının giderilmesini istiyordu. Bugün tercihlerinin değişiklikten yana olmasının sebeplerinden biri ve belki de en önemlisi daha kapsamlı bir anayasa değişikliği istemeleriydi. İnşallah, elbirliği ile milletimiz o hayaline, yani sivil anayasa hayaline de bir gün ulaşacak" dedi.



"Bugünden itibaren, yükümüz daha da ağırdır"



Türkiye'nin kesin sonuçlara göre yüzde 51.4 ile evet dediğini, Karaman'da ise yüzde 63.8 ile güçlü bir evet çıktığını ifade eden Recep Konuk, bu neticenin Türkiye için büyük bir netice olduğunu, milli iradenin, hiçbir dayatma olmadan, demokratik bir şekilde kararını vererek, sistem değişikliği yaptığını ve milletimizin istikrarı, büyümeyi, güçlü Türkiye'yi tercih ettiğini ifade etti. Konuk, "Bugünden itibaren, yükümüz daha da ağırdır. Milletimiz bir kez daha bizim yolumuzdaki engelleri temizlemiştir. 15 Temmuz'da demokrasimize kol kanat geren milletimiz, 16 Nisan'da da demokrasimizi tahkim etmiştir. Milletimiz verdiği bu destekle bizden daha çok hizmet beklemektedir. Milletimiz ayaklarımızdan prangaları söküp aldı şimdi vazife bizde, görev bizde Daha güçlü, daha itibarlı, daha kudretli, daha müreffeh Türkiye için daha çok gayret sarf etmekte. Kutlama ile kaybedecek zamanımız yok. Kibirlenmeye hakkımız yok. Şimdi iş zamanı Şimdi çalışma zamanı. Şimdi ülkemiz için, milletimiz için koşturma, hem bedenimizi hem aklımızı terletme zamanı. Allah yar ve yardımcımız olsun" diye konuştu. - KARAMAN