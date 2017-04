Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun kontrollü darbe iddiasına tepki göstererek, "Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evet Platformu" tarafından düzenlenen Büyük İstanbul Mitinginde toplanan kalabalığa seslendi. Türkiye her şeyi gibi demokrasisini de hak ettiği bir ülke olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 15 Temmuz gecesi Boğaziçi köprüsünü, İBB'yi Üsküdar Meydanı'nı darbecilere bırakmadığını söyledi. 'İdam' sloganları üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Benim kararımı biliyorsunuz. 16 Nisan'da çıkacak 'evet' onun da yolunu açacaktır. Kılıçdaroğlu 'hayır' demem diyor. Bahçeli, 'Evet' derim diyor. Sayın Yıldırım'ın kanaatini de biliyorum. Meclisten geçip bana geldiğinde tereddütsüz onaylarım. Şehitlerimizin katillerini affetme yetkimiz yok" diye konuştu.



"KONTROLLÜ KOLTUKTA OTURAN, HER İŞİN O ŞEKİLDE YÜRÜDÜĞÜNÜ SANIR"



"15 Temmuz gecesi 03.30 gibi Atatürk havalimanın indiğimde beni on binlerce kişi tarafından karşılandığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aynı gece benden 3-3,5 saat önce CHP Genel başkanı gelmişti. Kendi ifadesiyle 23-23.30 gibi. Havalimanına gelmiş. Bakıyor ortalık karışık. Ortalığın karışık olduğunu görünce Bakırköy Belediye Başkanının evine gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı Marmaris'ten çıktığında beni haberdar etseydi bende oraya gelirdim diyor. Biz tüm Türkiye'ye çağrımızı yaptık. Sende çıkıp gelseydin. Demek ki bundan sonra Kılıçdaroğlu'na iade i taahhütlü çağrı yapmak lazım. Darbe olduğunda tankların üzerine ilk ben çıkarım diyen bu. Bunlarda yürek diye bir şey yok. Sonra çıkıp, utanmadan bir şey daha söylüyor; 'Bu kontrollü darbedir' diyor. Ey Kılıçdaroğlu, bu ifade var ya şehitlerimizin ruhunu muazzep edecektir, yakınlarımızın ve gazilerimizin yüreğini kanatacak laflardır bunlar. Kontrollü koltukta oturan, her işin o şekilde yürüdüğünü sanır. Kasetle geldi ya kontrollü koltuk... Çünkü bu kasetle oraya gelmiş olan bir kişi. 7 seçim kaybettin, şimdi 8'inciye hazırlanıyor ama inanın yine gitmez, gitmez. Koltuk kontrollü fakat ne olursa olsun, biz onlara rağmen yolumuza devam edeceğiz. CHP'ye gönül vermiş kardeşlerim için üzülüyorum, fikirlerimiz uymasa da bu kardeşlerimizin Kılıçdaroğlu gibi bir felakete maruz kalması gerçekten üzüntü verici. Onun için diyorum ki 16 Nisan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerimin de günüdür. Gelin bu adamdan kurtulun. 16 Nisan'da şöyle rekor bir evet oranına ulaşmamız halinde artık bu zatın yerinde oturamayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.



"Bir gün FETÖ'nün borazanlığını yapan, ertesi gün PKK seviciliğine soyunan, bir sonraki gün başka bir terör örgütünün avukatlığını üstlenen parti, cumhuriyetin partisi olamaz" diyen Erdoğan, "Cumhuriyetin sahibi cumhurdur, millettir. Bunların her şeyden önce millete ve milli iradeye saygısı yok. Bu partinin bir milletvekili çıkar 'evet verenleri İzmir'de denize dökmekten' söz eder. Diğeri ondan aşağı kalmamak için 'hayır çıkarsa düşmanı İzmir'den denize dökmüş kadar sevineceklerini' söyler. Güya bu da deneyimli. Deneyimlisi öyle, deneyimsizi böyle. CHP milletvekillerinin bu halk oylaması kampanyası döneminde sokakta vatandaşı tehdit etmekten, kahvede darp etmeye kadar sergilemedikleri rezalet kalmadı. Böyle genel başkanların böyle milletvekilleri olur" dedi.



(İHA)