Kontrolden Çıkan Otomobil, 15 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı: 6 Yaralı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 15 metrelik uçuruma yuvarlandı.

15 METRE DERİNLİĞİNDEKİ UÇURUMA YUVARLANDI

Kastamonu-Sinop karayolu Taşköprü Hanönü 16. kilometresinde sürücü Hande E.'nin(31) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine otomobil, 17 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı. Uçuruma yuvarlanan otomobil içindeki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bir süre sonra olay yarine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar sürücü Hande E., Canay S., Nehir A., İkra O., Sevde N.O. ve ismi belirlenemeyen bir kişi ambulansla devlet hastanesine kaldırıldı.