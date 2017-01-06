Kontrolden Çıkan Yolcu Otobüsü Kara Saplandı

Bolu'da kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü yol kenarındaki kara saplandı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan tatil için yaklaşık 40 kişiyi Kartalkaya Kayak Merkezine götüren yolcu otobüsü, Sarıalan mevkisinde kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki kar kütlesinin üzerine çıktı.



Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otobüste bulunan yolcular, başka araçlarla Kartalkaya'da kalacakları otele götürüldü.



Otobüs ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.



Otobüsün sürücülerinden Akın K, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar, buz ve rüzgarın da etkisiyle otobüsün kayarak yoldan çıktığını belirterek, "Araç hiç kaymadan yoldan çıktı ve kara saplandı. Araçta 40 civarında yolcu bulunuyordu. Yolcularda, kimsede bir sıkıntı olmadı." diye konuştu.