Kontrolden Çıkan Otomobil Park Halindeki Otomobillere Çarptı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu yol savaş alanına döndü. Park halindeki araçların boş olması büyük bir faciayı önledi.



Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz gazisi Zafer Çakmak, Kahramankazan ilçesi Ankara Bulvarında 06 JUH 93 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 JMC 43, 06 ZFT 06 ve 06 VRC 06 plakalı araçlara arkadan çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, kaza sonucu hurdaya dönen park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.



Görgü tanıkları kazaya neden olan aracın çok süratli olduğunu söyledi. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen sürücünün tedavisinin olay yerinde yaptı. Sürücü Zafer Çakmak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. - ANKARA