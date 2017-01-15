Kontrolden Çıkan Otomobil Dereye Uçtu

Zonguldak'ta kontrolden çıkan bir otomobil dereye uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Kdz. Ereğli-Devrek karayolu Çaylıoğlu mevkisinde meydana geldi. Hasan T. (79) idaresindeki 67 LV 464 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Sürücü ise şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. - ZONGULDAK