Kontrolden Çıkan Otomobil Benzin İstasyonuna Girdi

Kontrolden çıkan otomobil benzin istasyonuna girdi



ANKARA - Ankara'nın Pursaklar İlçesi'nde kontrolden çıkan bir otomobil benzin istasyonuna girdi.

Alınan bilgiye göre, Pursaklar'da gece meydana gelen kazada, sürücüsünün uyuduğu iddia edilen bir otomobil kontrolden çıkarak yok kenarındaki benzin istasyonuna girdi. Otomobil, istasyon girişindeki panoları ezerek durabildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.