- Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarparak durabildi

Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı



ANKARA - Başkent'te aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Çankaya'da meydana geldi. Libya Caddesi üzerinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen Abdurrahim Kaygusuz kontrolündeki 06 KIH 35 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarptı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, içerisindeki sürücü Abdurrahim Kaygusuz ve arkadaşı Emrah Şahan yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazadan yaralı olarak kurtulan Kaygusuz ve Şahan'ı ambulanslarla hastaneye götürdü.

(UKY-BT-