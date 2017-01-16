TÜMÜ
Haberler Search
Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı

Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Karagöz yönetimindeki 06 HA 1447 plakalı kamyonet, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Çubuk Çayı kenarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma devrildi.

Kazada, sürücü Yaşar Karagöz ile yanındaki Osman Kuzucu yaralandı.

Yaralılar ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Mustafa Kemal Atatürk, Gazi Mustafa Kemal, Alparslan Türkeş, Yaşar Karagöz, Halil Şıvgın, Çubuk Çayı, Hastane, Atatürk, Kaza, Kar
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads