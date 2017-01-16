Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Karagöz yönetimindeki 06 HA 1447 plakalı kamyonet, Atatürk Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi Çubuk Çayı kenarında kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma devrildi.
Kazada, sürücü Yaşar Karagöz ile yanındaki Osman Kuzucu yaralandı.
Yaralılar ambulansla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kontrolden Çıkan Kamyonet Devrildi: 2 Yaralı
Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Çubuk ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
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